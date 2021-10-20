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女性運動的顧忌

副刊版 2021/10/20

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成年女性運動的顧忌，一方面在經期運動總怕月經滲漏，好不方便，另一方面若果運動量過大，會引發體內脂肪水平過低及賀爾蒙失調，繼而出現所謂運動三聯徵，包括體重過輕、停經，以及骨質疏鬆。原以為避開經期時段，參與運動便能無所畏懼，但原來在某些時刻，亦是較容易損傷手腳。

根據一份統計學研究，以4年時間記錄一組女性足球員的訓練狀況，包括生理期時段及運動創傷病歷健康記錄。正常來說，女性生理周期一般為期4周，經期5至7天，並以第一經期後14天為排卵日子；若經後28天未有受精卵着床，則子宮內膜隨即脫離，引起行經排血情況。

經期每月周而復始，至更年期前循環不休，故又稱月經周期。研究人員為清楚記錄身體狀況所在時段，故將整個周期分為月經第一天後並14天以內的濾泡期、第14天排卵前的濾泡後期、排卵後的黃體期，以及來經時候的行經期。

統計數字發現行經期確實有發生運動創傷，但除此之外，原來濾泡後期時段才是運動受傷發生的高峰期。報告中嘗試解釋由於體內賀爾蒙影響，在濾泡後期間高濃度雌激素可引致肌腱韌度下降，從而增加受傷機會。但亦有質疑聲音指出：軟組織韌度增加似乎能提高肌腱穩定性，理應減低受傷機會。

研究報告的賀爾蒙說法在現階段難清楚解釋結果，惟有數據上確表明，經期期間並非最易受傷時期，反而將近排卵時段才最易扭傷筋骨。要更清楚說明賀爾蒙水平對運動的影響，研究應分段時間驗血，以更能得出準確的化驗數據，才能把理論說得更明白。

若曾經傷患者，建議應在月經乾淨後及排卵期前，注意勿過分劇烈運動，及應戴上合適關節紥帶或使用運動貼布，防患於未然。

（維基百科）

撰文 : 盧文健 物理治療師、註冊中醫師

欄名 : 理療感悟

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