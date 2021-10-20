「老公」實解太監 夫妻稱呼中外趣味史

昨天談到做人不妨好意的「詐傻扮懵」，很多人覺得，夫妻關係之中最受用，妳氹我、我氹妳，又一day。中國幾千年來，夫妻之間稱呼變化不少，女性如何稱呼丈夫，丈夫叫妻子有哪些不同叫法？中外稱謂又有何不同呢？饒富趣味，由於篇幅關係，分兩文刊出。

根據不少文字記錄，古代最早妻子稱呼丈夫為「良人」，《孟子．離婁下》中說：「良人者，所仰望而終身也。」意思是，丈夫是妻子仰望以付託終身的人。成語「齊人之福」出自孟子這篇有關齊國男子的寓言，但內容並非探討有妻妾男士的「幸福」，而是另有寓意，表達為求功名利祿不擇手段的人，必為明眼人所不屑。

「良人」這詞顯示不出性別，原來丈夫同樣稱呼妻子「良人」。根據《說文解字》，後來加以區分：「良」右邊加「阝」，變成「郎」，代表丈夫；左邊加「女」則變成「娘」。

之後，人們又在「郎」字後面加個「君」字；在「娘」字後面加「子」，成了親暱的「郎君」、「娘子」，妻子稱丈夫「郎君」，丈夫叫妻子「娘子」，即刻有愛多了。據說到宋代，宮廷出現「官家」一詞，平民中就有了「官人」這一稱謂，有的妻子稱丈夫為「官人」，對新婚夫妻可喚作「新郎官」、「新娘子」。當時，妻子也有稱丈夫「外人」的，更文雅的稱「外子」；丈夫稱妻子「娘子」以外，還可稱「內人」。

七尺「丈夫」 可阻他人搶婚

「丈夫」一詞又何來？都是傳說，即管介紹下。話說中國一些部落有搶婚習俗，女子選擇夫婿，主要看該男子是否夠高，一般以身高一丈為標準。當時一丈約等於七尺，所謂七尺男兒即由此而來。不過那時的七尺不等於今天的七尺那麼高，但只有昂藏七尺，才夠power抵禦他人搶婚云云，所以當時已婚女子都習慣稱自己男人「丈夫」，而夫在歷史上可解作有身份的成年男子。「丈夫」這個詞，從原始意義上來說，就是有一定高度的成年男子，引伸為家中的男人。

近代以來，「先生」一詞被廣泛採用，為對年長有德業、有一定學識者的敬稱，用「先生」代丈夫，文雅而又帶尊崇之意。新中國成立後提倡男女平等，不再使用如「做飯的」帶有歧視色彩的稱謂，「先生」、「太太」又有「資產階級」色彩，於是「愛人」被廣泛應用。

現今「丈夫」最流行的叫法，是「老公」，但「老公」在古代本來解太監（【按此】即刻睇「『老公』古時解作太監」），並非官方叫法，乃民間俗稱，有說古時妓女給太監起了這個名，表達對他們的藐視。話說太監斷不了男女私慾，不時去妓院卻沒辦法了事，於是折磨妓女，妓女私下叫他們「老公」，就是不成事的老男人云云。

北京清華大學歷史系教授彭林曾經舉例，《紅樓夢》第83回寫道：「有兩個內相在外，要見二位老爺。賈赦道：『請進來。』門上的人領了老公進來。」他說這兒的「老公」，指的是宮中伺候的男性，就是太監。

彭林指出，許多名詞從古代演變到現代，產生截然不同意思，現代人不少語言習慣，放在古代是有失禮儀的，不對的東西不應該放任錯下去。他建議女性介紹丈夫，直接叫「丈夫」，也可以叫「外子」，不宜叫「老公」；不過也有人認為，稱呼是與時俱進的，約定俗成也無妨。

那麼，「老公」因何被用來稱呼「丈夫」？較多人引用的講法是，相傳唐代有一名士麥愛新，看到妻子年老色衰，產生嫌棄再納新歡的想法，並寫了一副上聯：「荷敗蓮殘，落葉歸根成老藕。」妻子續了下聯：「禾黃稻熟，吹糠見米現新糧。」以「禾稻」對「老藕」之餘，「新糧」與「新娘」諧音，饒有風趣。他被妻子才思及愛心打動，放棄納新念頭。妻子又揮筆寫：「老公十分公道。」麥愛新回了：「老婆一片婆心。」據傳從此便有了「老公」、「老婆」一起用。