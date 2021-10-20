北部都會區融資 可借鑑三跑

香港機場第三條跑道上月完成鋪設工程，將在明年如期啟動，而整個三跑道系統將於2024年完成。香港國際機場從一個城市機場，打造為「機場城市」，為香港和粵港澳大灣區增添經濟動力。

展望將來，北部都會區、鐵路項目、交椅洲填海等多個大型基建項目規劃在即，可以參考機場三跑的多元融資模式，充分發揮香港國際金融中心的融資功能，動員資本市場及社會集資的力量。

整個三跑道系統工程的預算為1,415億元，預算控制符合預期。值得一提的是，三跑工程毋須政府注資，當局除了透過集團營運盈餘、徵收機場建設費，更好好善用資本市場籌集資金，包括銀團貸款、發行債券以及永續資本證券。

多元融資 發揮國際金融中心功能

這一方面顯示機管局的財務狀況穩健，流動資金充裕，另一方面亦反映特區政府和機管局的高信貸評級，吸引國際專業投資者及機構投資者參與融資交易。

三跑道系統項目在資本市場融資暢順，正正顯示金融界對香港國際機場的長遠發展前景充滿信心，項目的多元化融資模式，充分發揮香港國際金融中心的集資功能，亦為香港未來「北部都會區」、「明日大嶼」等大型基建項目的融資模式提供參考借鑑。

《施政報告》提出，發展「北部都會區」是香港未來長遠經濟發展的重中之重，對於所涉及的開支，例如向投資者發債集資、推動公私營合作等籌資形式，都是值得探究的方向。

特首林鄭月娥早前表示，政府計劃就新界北發展和「明日大嶼」計劃發債。發債作為大型基建的集資工具，做法不會為公共財政帶來沉重負擔，同時可促成香港發展成債券樞紐，以及國際金融中心角色。

大型基建發債 發展債市契機

財政司司長陳茂波在《財政預算案》亦提及，計劃發行零售綠色債券供市民參與，未來5年政府會再發行約1,755億元綠債。

政府近年積極推動本港債市發展，相信發展「北部都會區」和5個新鐵路項目將是一個很好的契機。

本人近日聯同多位金融服務界選委及業界人士，到香港國際機場了解情況，經過機管局行政總裁林天福詳細介紹，我們都認為機場第三跑道及各項新項目落成後，將對香港日後的經濟發展前景起重要作用，並對香港未來發展更有信心。

隨着SKYCITY航天城、香港口岸人工島及博覽館二期逐步發展，將有助完善機場周邊的配套功能；機場無人駕駛運輸系統等智能機場設施亦令人期待，未來機場將透過科技提升效率及容量，將航天城、港珠澳大橋香港口岸和香港國際機場連成一體。

展望將來，機場的新面貌為香港經濟再起飛帶來新景象及新希望。未來香港國際機場旅客容納量可增加50%，每年能接待1.2億人次、處理1,000萬噸貨物，「三跑道系統」不僅為香港國際機場釋放發展潛力，而且為本港長遠經濟作出重大貢獻。

▲ 《施政報告》提出，發展「北部都會區」是香港未來長遠經濟發展的重中之重，而機場三跑道系統項目的多元化融資模式，可作為參考借鑑。（資料圖片）