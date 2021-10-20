行山滑浪睇天氣 任性妄為應懲處

連續兩天有市民不理會泳灘懸掛紅旗，依然下水，更違規滑浪，結果要勞煩救生員拯救。每個人須為其任性行為負責，因在惡劣天氣下進行戶外活動，既在玩命，亦隨時會置前來拯救的救援人員於險地，故當局應參考外國做法，對這些自私人士課以罰款，以收阻嚇作用。

惡劣天氣戶外活動 玩命兼累人

周日有泳客無視大浪灣泳灘懸掛紅旗，出海滑浪，結果遭大風捲往離岸石灘上，救生員前往拯救亦被困，最後要出動飛行服務隊直升機才將兩人救走。

這是大浪灘兩天內第4宗同類事故，凸顯弄潮兒自私，既無視該泳灘不准滑浪的法例規定，亦不理會當時紅旗警告和救生員勸喻，完全是在玩命，一遇險便令救生員和救援人員疲於奔命。

在惡劣天氣下冒險逐浪、追風，甚至行山，都是非常不負責任，隨時會引發傷亡意外，例如今年7月懸掛3號風球和黃色暴雨警告，有市民在馬鞍山行山時遭急流沖走溺斃。

要市民在惡劣天氣下勿進行戶外活動，是極具挑戰，當局可借鑑外國和周邊地區的做法。美國不少人愛到亞利桑那州行山，但往往低估當地酷熱天氣，結果頻頻要救援人員出動。當地有議員曾要求立法制定Stupid Hiker Law，向帶不夠水或迷路而求救的行山人士收取搜救費用，但最終因難以界定「Stupid」一詞，以及擔心民眾因收費而不肯求助才作罷。

盡管美國徵收搜救費失敗告終，但日本卻以登山意外頻生，更有救援直升機在拯救行動時機毁人亡後，早在2018年向求救而出動直升機的登山人士實施收費制度，每5分鐘收5,000日圓（約340港元）。內地近年也對一些不省心的驢友收取搜救費和罰款。

效外國收搜救費 更要繳罰款

此外，美國密歇根州早前通過新規定，由明年開始票控那些漠視懸掛紅旗仍要在惡劣天氣下水暢泳，並對他人構成安全風險的人士，最高可罰款500美元（約3.9萬港元），冀可收阻嚇作用。

希臘對漠視惡劣天氣警告出海遇險求救人士，除收取搜救費外，更要繳付罰款。

香港保安局局長鄧炳強早前回覆議員提問時，強調當局不鼓勵市民在惡劣天氣下冒險進行戶外活動，但在任何情況下都會向遇險人士提供高效緊急救援服務，絕不希望因任何原因，包括徵費，窒礙市民使用緊急召喚服務。

市民遇險，政府施以援手是責無旁貸，但問題是當打風、暴雨或紅旗警告生效下，仍冒險行山、滑浪，一旦遇險，就寄望一通電話便有人前來拯救，完全沒有顧及救援人員在惡劣環境出動的危險，是自私和任性妄為的表現，當局須向他們發出罰單，懲處其不負責任行為，讓他們不再懷有僥倖之心，三思而後行。

▲ 有市民不理會惡劣天氣依然滑浪，既在玩命，亦可能令前來拯救的人員陷於險地。（資料圖片）