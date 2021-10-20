一田購物優惠日eShop今日率先買 4大必搶主題衣食住用齊備

黛安收到風，半年一度嘅一田購物優惠日喺11月24日至30日舉行，部分產品低至1折發售，eShop就會搶先喺今日（20日）至31日登場！今年網上優惠日有4大必搶主題，照顧晒大家嘅衣、食、住用，仲有精選美食券優惠以低至3折起就買到。

例如今日就有半價掃破底價美粧組合，SOFINA調肌精華套裝半價只需$320；ESTEE LAUDER王牌修復精華75ml雙瓶套裝，43折後只售$545.明日（21日）就有半價搶手家電，如OTO挨挨鬆43折後只需$5,999.去到10月25日仲可以3折起買精選美食券，品牌包括天仁茗茶、山下菓子、MOS BURGER等。

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本文轉載自《晴報》

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▲ 一田獨家率先發售小王子親子服。