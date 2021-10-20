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一田購物優惠日eShop今日率先買 4大必搶主題衣食住用齊備

行政人員版 04:00 2021/10/20

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黛安收到風，半年一度嘅一田購物優惠日喺11月24日至30日舉行，部分產品低至1折發售，eShop就會搶先喺今日（20日）至31日登場！今年網上優惠日有4大必搶主題，照顧晒大家嘅衣、食、住用，仲有精選美食券優惠以低至3折起就買到。

例如今日就有半價掃破底價美粧組合，SOFINA調肌精華套裝半價只需$320；ESTEE LAUDER王牌修復精華75ml雙瓶套裝，43折後只售$545.明日（21日）就有半價搶手家電，如OTO挨挨鬆43折後只需$5,999.去到10月25日仲可以3折起買精選美食券，品牌包括天仁茗茶、山下菓子、MOS BURGER等。

想慳得更多，記得mark定一田信用卡，單一定單簽帳每滿$1,000，可獲$50即時折扣，每張定單最多可獲$100折扣。購物前下載YATA-Fans手機App，下單前連結一田eShop帳戶，網購每滿$1賺1分，一田eShop更限定星期三3倍積分優惠。購物優惠日率先買期間，累積消費每滿$3,000更可獲$100優惠券，最多可獲6張㗎。

本文轉載自《晴報

UJI AHIRUNOPEKKLE 1900針瀛竹活性印花床品套裝低至44折，10月21日起限量發售。

一田獨家率先發售小王子親子服。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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