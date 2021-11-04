SAP辦網上講座　拆解數碼轉型與港企大灣區營商機遇

粵港澳大灣區市場一直是營商人士關注的焦點，然而香港與內地的營商環境和文化存在不少差異，本港企業若想升級轉型，拓展大灣區市場到底應該如何部署呢？為尋找有關答案，SAP聯同香港經濟日報早前舉辦《數碼轉型新常態：港企大灣區營商新機遇》網上講座，並邀得多名來自不同界別，對營商策略、數碼轉型，以及中港市場素有研究的專家講者分享箇中關鍵，助本港中小企業拓展大灣區市場。

隨着本港疫情轉趨緩和，不少中小企業負責人已經密鑼緊鼓，為捕捉經濟復甦而來的機遇作準備。不過，大灣區市場縱然機遇處處，但如何踏出第一步往往是本港企業負責人最常面對的疑問。就此問題，大灣區商學院校長陳志輝直言，港企負責人首要放下原來的營商思維，重新審視並就新市場進行部署。

審時度勢 為新市場作新部署

「企業負責人固然需要考慮經營甚麼生意，但同時更要掌握其生意，包括產品和服務的特質、其經營方針和價值觀，以及大灣區市場的特性和競爭對手的情況。」陳校長強調，港企負責人在拓展新市場時須有全盤的準備和考慮，如此才能在新市場中站穩陣腳。

▲ 大灣區商學院校長陳志輝（右）指出，港企負責人首要放下原來的營商思維，重新審視並就新市場進行部署。

陳校長補充指出，若與香港市場相比，大灣區的市場機遇的確有所增加，惟當中的複雜性亦倍增，所以港企負責人除須具備聰明才智，更要擁有良好的營商網絡、營運團隊，以及獲市場消息的渠道，從而適時調整營商策略、管理及配套安排，而這也是數碼轉型發揮作用的地方。

多元配套助中小企拓展市場

問及何謂數碼轉型，以及實踐數碼轉型的關鍵時，香港中文大學商學院管理學專業應用副教授湛家揚形容，數碼轉型簡單而言是以創新方式滿足客戶需要。「以客戶為中心乃數碼轉型的成功關鍵。企業負責人先要了解客戶的『痛點』，或透過數碼科技了解客戶的需要，繼而以尋求創新的方法解決客戶的需要，並為企業創造利潤。」

事實上，配合工業4.0的發展，政府先後推出撥款，支持港企數碼轉型，甚至拓展大灣區市場。香港生產力促進局首席數碼總監黎少斌表示，綜合該局較早前進行的市場調查結果，以及為中小企提供技術顧問服務的實際經驗，發現本港中小企在進行數碼轉型過程中，主要面對3大問題，即管理層不熟悉數碼轉型，無法將其融入經營策略；員工的技術不到位；以及資金不足等。「因應頭兩項問題，生產力學院提供一系列的FutureSkills專業培訓課程，助企業管理層及員工掌握數碼轉型所須的知識和技巧。」

不過，SAP Hong Kong企業增值顧問總監凌子良提醒，港企若要進入大灣區，掌握數碼轉型策略和了解大灣區市場狀況兩者缺一不可。「客戶行為模式的轉變固然是要處理的問題，而部分企業更可能面對供應鏈斷裂，至於如何應對內地環保政策的變化也是不可忽略的環節。」他更透露該公司早前特別推出一項名為RISE with SAP的計劃，助中小企更有系統及迅速地實現數碼轉型。

▲ （左起）香港中文大學商學院管理學專業應用副教授湛家揚、香港生產力促進局首席數碼總監黎少斌，以及SAP Hong Kong企業增值顧問總監凌子良分享企業數碼轉型的注意事項，並剖析大灣區市場為港企帶來的機遇。

提及SAP推出的新計劃，湛教授補充指出，SAP舉辦的「鼎革獎」今年亦有接受本港企業參賽，令兩地企業能就數碼轉型交流彼此的經驗和心得，亦為一眾企業提供借鏡，促進行業發展。

▲ 湛教授補充指出，SAP舉辦的「鼎革獎」今年亦有接受本港企業參賽，令兩地企業能就數碼轉型交流彼此的經驗和心得。

知名企業分享 交流成功心得

講座除了邀得多名本地嘉賓分享企業實踐數碼轉型與拓展大灣區市場的注意事項外，大會更邀請了兩家在內地透過數碼轉型成功突圍的企業暨「鼎革獎」的得主分享箇中經驗。

其中，博世（中國）投資有限公司董事亞太區人力資源執行副總裁李曉虹表示，該公司約於2013年已進行數碼轉型，她不諱言，時至今日數碼轉型已不是一個選擇，「即並非做與不做的問題，而是做得有多好的問題。」她提醒，數碼轉型不應是為數碼化而數碼化，而是為轉型而數碼化，「因為沒有帶來商業利益的數碼轉型都只是紙上談兵。」

▲ 博世（中國）投資有限公司董事亞太區人力資源執行副總裁李曉虹（右）認為，今時今日數碼轉型已不是一個選擇，而是做得有多好的問題。

至於Terminexus董事總經理陳凱則指出，企業在推出數碼轉型之初，可能會因未來的不確定性而產生恐懼，但他認為，假如所屬行業的轉型步伐已落後其他行業，更應及早透過數字賦能迎合市場發展。「轉型過程中固然需要留意架構、流程的細節，不斷優化，而且最好能做到行業共建，避免獨自推行。」他更透露，公司於2017年於香港成立了一家公司，而經過數碼轉型，該公司的營業收入和利潤較2018年增長了300%。

▲ 至於Terminexus董事總經理陳凱（右）分享數碼轉型過程的注意事項。

隨着多名嘉賓的分享結束，大會安排了答問環節，讓參加者能進一步作出提問，了解如何有效地透過數碼轉型，捕捉大灣區市場的無限機遇。

若想重溫網上講座的足本內容，可登入以下網址：https://bit.ly/3AjgTuK

（資料由客戶提供）