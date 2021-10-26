能源價格高企背後有何投資機遇？

全球經濟持續復甦，但同一時間各國央行開始討論現行的超低息貨幣政策是否已經達至預期通脹目標，甚至需要「收水退市」來壓抑通脹。事實上，近期通脹升溫由能源價格高企所致，令糧食價格同樣上升，加上全球航運難以完全回復疫情前的狀態，高通脹在未來將是央行及投資者要面對的局面。通脹亦意味現金貶值幅度更大，想保持手上資產價值，應如何尋找有價值的投資產品？

能源及糧食價格齊升

經濟活動陸續恢復，加上歐洲和亞洲在過去經歷了較長的寒冬，熱能取暖的需求增加，俄羅斯對歐洲的天然氣供應未能滿足需求，而航運未完全回復正常也令歐亞的供不應求情況加劇，以致原油期貨價格均急升。同時中印兩國因應疫後經濟逐漸恢復對煤炭需求上升，中國的供電荒更加迫使電廠高價搶煤，不論是燃料煤還是焦煤均升至近十年高位。

能源價格狂升，航運交通未完全回復正常，結果糧食如小麥、大豆、稻米、粟米、棕櫚油、咖啡豆等在今年內先後升至數年來或歷史高位。再者，氣候暖化導致發生極端天氣的次數增加，農作物失收或被催毀的數量同樣增加，令全球糧食價格難有機會回落。由於變種病毒威脅仍未減退，不少國家仍有不同程度的封關措施，航運短期內仍會處於供不應求狀態，能源和糧食價格持續上升的機會仍然不少。

亞洲債券息率吸引看好

外界預期美國聯儲局最快2023年才會開始加息，但如果通脹高企，有可能逼使聯儲局提早加息。不欲冒較大風險的債券投資者亦可小心選擇，亞洲高收益債券的息率固然吸引，但內地房地產企業的債務問題，投資者可能對此有戒心，因此亞洲高評級債券，可以說是較穩健之選。一方面，其息率較歐美的高評級債券較高，另一方面企業的財務較穩健，而受到內地房地產債務事件影響，亞洲高評級債券的價格亦變得更加吸引。但需注意的是，假如購買的是包含了中國房地產企業的相關債券基金，需留意內地當局反應，特別是會否出手拯救或要求同業合併重組，其價格未來或會受拖累。

如果希望投資中國市場，可以考慮選擇國企，或財務狀況穩健，通過「三道紅線」規定的中國房地產企業。或投資者想進取多一點點，也可以考慮用股債混合策略來投資。能源價格高企的其中一個原因，就是對環保的要求提高。歐洲、美國及中國等地，都制定減排政策，限制使用高污染能源的比例，同時為新能源、電動車、減排及提升能源效率方面帶來機遇，在投資策略上不妨考慮相關行業。

以上的投資選擇，除了直接購買股票或債券本身，資本較少的投資者也可考慮包含了以上元素的高收益債券基金或股債混合基金。滙豐為客戶提供一系列廣泛的基金選擇，方便迎合不同的風險胃納及投資目標。滙豐卓越理財客戶更尊享0%首宗基金交易認購費優惠，了解更多：https://bit.ly/3b9lxRO

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