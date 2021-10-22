2020-21年度「積金好僱主」 逾1,700間機構獲表揚　創新高紀錄

積金局日前舉行2020-21年度「積金好僱主」嘉許典禮。本年度共有1,740間公司和機構獲得嘉許，創計劃設立7年以來新高。當中284間為首次參加，反映愈來愈多僱主重視僱員的退休保障。嘉許計劃自2015年舉辦以來，已有近2,500名僱主獲頒這項殊榮，共僱用接近25萬名員工。本年度的「積金好僱主」嘉許計劃特設「積金好僱主5年+」及「全能積金好僱主」兩個獎項，以表揚多年來不斷為僱員提供更佳退休福利的模範僱主。

本年度「積金好僱主」嘉許典禮假香港會議展覽中心舉行，採取綫上和實體雙模式進行，由勞工及福利局局長羅致光博士、勞工處處長孫玉菡、積金局主席劉麥嘉軒及署理行政總監鄭恩賜擔任主禮嘉賓。他們在大電子屏幕前與一眾2020-21年度的「積金好僱主」作虛擬大合照。

▲ 勞工及福利局局長羅致光博士（右2）、勞工處處長孫玉菡（右1），以及積金局主席劉麥嘉軒（左2）和署理行政總監鄭恩賜（左1）為2020-21年度「積金好僱主」嘉許典禮擔任主禮嘉賓，與一眾「積金好僱主」作虛擬大合照。

申請及獲嘉許數目破記錄



勞工及福利局局長羅致光博士致辭時表示，新冠疫情至今已持續一年多，各行各業的僱主在忙於應對營商新常態同時，仍然不忘一眾僱員的退休福祉。今年度獲嘉許為「積金好僱主」人數再創新高，成績令人鼓舞。

▲ 勞工及福利局局長羅致光博士

積金局主席劉麥嘉軒說︰「雖然疫情為營商帶來很多挑戰，但今年『積金好僱主』仍收到破紀錄的1,761個申請。獲嘉許的公司和機構中，有331間連續7年獲嘉許為『積金好僱主』，其中47間更同時符合多個評核條件，成為『全能積金好僱主』。」

▲ 積金局主席劉麥嘉軒

劉麥嘉軒續指，積金局正積極構建積金易平台，預計最快2025年初全面運作。屆時，強積金的運作效率和用家體驗將會煥然一新，為僱主和僱員帶來莫大裨益。她強調，積金易平台的成功關鍵，在於平台使用率，並呼籲僱主盡早使用受託人提供的電子工具和服務處理強積金，為日後使用積金易平台作準備。

獲嘉許公司分享



青洲英坭（集團）有限公司行政總裁曾百中分享：「我們致力成為企業模範品牌，藉着良好的退休保障政策，為公司留住人才、吸引人才。公司提供自願退休計劃、3間強積金服務供應商合共提供4個強積金計劃。如果員工額外提升強積金供款比率至10%，公司亦會提升至同樣供款比率。」

▲ 青洲英坭（集團）有限公司行政總裁曾百中

商靈系統（香港）有限公司助理總經理李詠珊分享：「因為公司有不同年齡層的同事，他們對退休保障的需求也不同。為了令退休保障更全面，滿足僱員需要，除了最基本的計劃外，公司也挑選了市面上兩間強積金服務供應商，供員工選擇，僱員也可自行選擇增加額外供款。」

▲ 商靈系統（香港）有限公司助理總經理李詠珊

威雅利電子管理有限公司助理總經理（人力資源部）何麗群分享：「在80年代開始，公司已經為員工提供職業退休計劃，自2000年強積金推出之後，20年以來，除了最基本的強制性供款外，公司亦安排了僱主的自願性供款。這些措施在員工退休時，可以提供更佳的退休保障，是個很受歡迎的留才政策。」

▲ 威雅利電子管理有限公司助理總經理（人力資源部）何麗群

「積金好僱主」2020-21嘉許典禮足本重溫

足本重溫當日活動、獲嘉許僱主名單及更多活動詳情，可參閱「積金好僱主」專頁。



嘉許計劃每年4月至6月期間接受申請，想成為「積金好僱主」一分子的你，記得留意積金局網站、LinkedIn 或Facebook專頁！

（資料由客戶提供）