「積金好僱主」嘉許典禮分享會　剖析後疫情商機

疫情對各行各業帶來不少影響，中小企要積極求變，適應「新常態」。積金局日前舉行2020-21年度「積金好僱主」嘉許典禮便增設「疫後營商分享會」，邀請了香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量教授、Boutir掌舖聯合創辦人何百成以及The Bees Group創辦人兼行政總裁曾錦強擔任嘉賓講者，分別就經濟大環境、中小企商機及人才管理等方面，剖析後疫情時代的機遇與挑戰。

▲ 多位嘉賓講者分享疫後營商心得；積金局代表亦同場分享積金易平台如何配合僱主數碼轉型。

疫後營商 積極數碼轉型

莊太量教授表示︰「香港中小企比例非常多，不少企業在疫情期間積極數碼轉型。中小企自行開發綫上銷售渠道會耗費很多資源，因此要懂得善用不同的服務供應商。」他建議中小企積極部署內地市場，如大灣區；同時，中小企應視乎行業加入或組成商會，善用商會的力量向政府申請資源開拓海外市場。

何百成也指出，疫情改變消費習慣，近年電子商貿發展非常蓬勃，亦有眾多配套服務，包括電子支付渠道推出先買後付功能；物流服務提供電子儲物櫃自取包裹、冷凍配送、即日速遞等。他提醒零售商數碼轉型時，有三大考慮︰如何選擇適合的工具；開設網店後如何吸引人流；營運流程如何節省人手。

曾錦強的公司有非常豐富的員工福利，他指不少福利措施是由員工提議及挑選。「公司福利實報實銷，去年的福利開支下跌了20%。員工明白疫情令生意轉差，會主動幫手。」他續指，員工以年輕人為主，覺得退休很遙遠，故除了舉辦理財講座，他更以自己的創業經驗作身教，鼓勵同事理財投資，提高強積金供款比率及作自願性供款，以達到財務自由，實現理想。

積金易平台 降低行政成本提升效率

在「新常態」下，行業要數碼轉型，強積金一樣能利用電子方式「轉型」。積金局對外事務部主管何富豪在分享會上介紹了積金易平台的功能︰「僱主在積金易平台輸入簡單僱員資料，便可以為僱員開立新戶口或參加強積金計劃，取代填寫實體表格的繁複手續，縮短參加強積金計劃的時間。」

過往當強積金供款日遇上公眾假期時，僱主或負責同事需要提早處理。積金易平台新設供款提示功能，提醒僱主準時為僱員作出供款。「僱主在遞交相關供款資料後，會收到積金易平台發出的信息供確認，若發現供款金額出錯，僱主可以即時知悉並作出修正。」

何富豪指，每年平均強積金交易量達3,000萬宗，6成半以紙張處理；上年度積金局亦就強積金逾期供款發出30萬張附加費通知書，涉及額外附加費約7,000萬港元。「積金易平台可以提升效率，提醒僱主準時供款，減少附加費損失，達至雙贏。」

「積金好僱主」2020-21嘉許典禮足本重溫

▲ 「全能積金好僱主」與主禮嘉賓合照。

▲ 「全能積金好僱主」與主禮嘉賓合照。

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（資料由客戶提供）