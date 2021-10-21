稱呼老婆花臣多 夫妻關係靠甚麼？

昨天談到「老公」一詞古時是解太監，以及「老公」和「老婆」用作夫妻間稱呼的傳說。有沒有人將「夫妻」兩字作為姓名的呢？我想到一位，日本著名演員妻夫木聰，主演電影《五個撲水的少年》爆紅，演藝生涯拿下日本影帝，代表作還有《惡人》、《東京家族》等。

人人以為妻夫木聰姓「妻夫」，但其實他姓「妻夫木」，單名「聰」。這個姓氏非常罕見，幾年前日本有網站搞了一個名人罕見姓氏排行榜，「妻夫木」位居第二，據說日本大概只有100人屬此姓。又有「妻」又有「夫」，「妻夫木」姓氏來源和夫妻融洽有無關係？又為何加個木字？我都想知道。

形容兩個結了婚的人，除了夫妻、夫婦，還有較文雅好像「升呢」的「伉儷」，很多人都聽過，它甚麼意思呢？唐代的《五經正義》提到：「伉儷者，言是相敵之匹耦（偶）。」所謂伉（通抗），就是對等、匹敵的意思；儷，就是配偶，伉儷就是夫妻的意思，但要是互相匹配的兩個人，妾就不是相匹配了，正妻才是。

夫妻明明一家人，為甚麼說相互匹敵？大意是指個人條件、事業成就相當的夫婦，可稱作「伉儷」，我覺得還是用對等容易理解，就是大家都付出咁多，對彼此的承諾及付出對等。

經過數千年演變，現今夫婦暱稱老公、老婆，書面語基本用丈夫、妻子。昨天淺談歷來中國人如何稱呼丈夫，同樣我們稱呼妻子，方式亦很多，除老婆之外，還有「太太」、較正式的是「妻子」、文雅的「夫人」等……「太太」大家時常聽到，看似簡單二字，背後可有含義：紀念太姜、太妊、太姒，她們合稱「三太」，是周朝三代國母，道德與賢慧乃母儀天下典範。「太太」這稱謂，就是希望妻子像「三太」般賢德。

至於「妻」字，據說最早見於《易傳．繫辭傳》：「入於其宮，不見其妻。」在古代不是逢老婆都稱妻，《禮記．曲禮下》記載：「天子之妃曰后，諸侯曰夫人，大夫曰孺人，士曰婦人，庶人曰妻。」即是說，那時「妻」只是平民百姓的配偶，沒甚麼身份，後來才成為所有男性配偶的通稱。古代官家人，有時還會以「內子」稱呼妻子，即管家內事務的。

清華大學歷史系教授彭林曾經指出，今天男士們介紹妻子時稱「夫人」，但其實夫人以前只適用於達官顯貴，此尊稱亦只能由對方說，自己說「這是我夫人」，乃自大表現云云。

有地有財物 就是husband？

講到自大，husband（丈夫）這詞顯示，西方男性的自大似乎比中國人厲害，對妻子尊重不足。根據英語字典，husband源自古諾斯語（Old Norse，即古北歐語種）hūsbōndi，意為一家之主，bōndi就是擁有土地及牲畜者的意思，之後傳入古英語變成hūsbōnda，古英語沒有「一家女主人」的詞，現代英語於是也沒有，只有由hūsbōnda演化而成的husband。一個有地有財物的男人，就是丈夫，完全沒有風雨同行feel，更不要說愛、相敬如賓。

英文還有一個詞husbandry，與husband同源，可譯畜牧業、耕作，也可解節儉、家政等。女讀者有沒有和我一樣，立即聯想到終於找到名正言順叫「老公」做家務的理由？問題是西方夫妻關係觀念中，男人是否就只顧努力幹活、節儉持家？夫妻之情不重要？男人的家庭地位就是一家之主，「官人」就是管人？以色列希伯來語中，丈夫拼寫是לעב，同時有「主人」的意思，妻子拼寫為השא，字義只有「女性」，夫妻關係是一個主人和一個女人。

2021年了，女性地位大致提高至和男性相若，但一面倒批評西方人「虧待」女士也不盡然，人家後來有honey、sweetheart，和中文的「愛人」或台語將妻子雅稱「牽手」，異曲同工，甜過冬瓜盅。

兩人組成家庭，切勿像《溏心風暴之家好月圓》中集集家嘈屋閉，角色們平時溫馴卻突然性情大變發飈「爆seed」，一個家最緊要sweet，少些argue拗撬。覺得sweet的話，稱呼「衰佬」、「衰婆」也無妨。

人們說，前世500次回眸，換來今生一次擦肩而過，1,000次回眸，換得今生在對方面前駐足停留，命中注定的那一位，看一眼就足以淪陷，只要不是遺憾。百世修來同船渡，千世修來共枕眠，好難的呀，「老公」是否「太監」都好，已是一頁歷史。

如何經營好一個有愛的家？西方民間也有智慧，開口埋口dear（親愛的）也管用，聽落受用，漢語也有意思差不多的字如「卿」，男女之間不時「卿卿我我」，哪來仇恨播？

身為丈夫，維繫一個家之道如何？我看過以下闡釋，在此分享，一起參透：HUSBAND，H代表housing有房子，U是understanding體諒，S代表sharing懂分享，B乃buying有錢給老婆買嘢，A--and還有、N，never絕對不要、D是demanding太苛求。