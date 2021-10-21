航空業勿等運到 自救要有創意

疫情重創航空業，至今未見曙光，國際航空運輸協會（IATA）預計業界在2020至22年間的損失多達2,010億美元（約1.56萬億港元）。航空公司均各出奇謀自救，繼flycation後，日本業界更夥拍東京成田機場推出停機坪拍婚紗照，甚至推出「扭蛋機票」拉客，希望可盡量開源，將虧損減至最少。

東京成田國際機場上周一出現平日難以想像的情景，一對新人在停機坪的日航或全日空波音787客機前擺出不同甫士，拍攝獨一無二的婚紗照。

日停機坪拍婚照 推「扭蛋機票」

成田機場公司指，疫情令多國封關，很多新人被迫推遲舉行婚禮或出國度蜜月，而國際航班大減或停飛下，讓公司可與航空公司及機場附近酒店合作，推出平常絕不開放旅客到停機坪拍婚紗照的服務。有關服務會維持到12月24日，費用由37萬日圓（約2.5萬港元）起。

無獨有偶，日本廉航樂桃航空上周在東京澀谷百貨商場設置扭蛋機，吸引人龍用5,000日圓（約343港元）扭蛋，購買隨機指定飛11個不同地點的機票。消費者拿到扭蛋內的紙條，上官網購買指定地點的機票，樂桃會將價值6,000日圓的點積分滙入帳號。當乘客飛到目的地，完成扭蛋上指定任務後上傳社群，還可額外獲3,000點積分作下次買機票用。樂桃希望藉此為客人帶來旅遊新樂趣，並在疫下刺激客運量回升。

疫下航空公司載客量大跌，虧損嚴重，除了節流外，還扭盡六壬盡量開源。台灣長榮航空去年率先搞flycation，讓民眾遊飛機河一解無法外遊之苦，迅即引來多國航空公司效尤。新加坡航空更將閒置的兩架A380巨無霸改成餐廳，讓乘客點選不同艙位的飛機餐。

機艙婚禮服務 拍賣機上二手物

論創意點子，全日空可謂從未停下來。去年9月搞flycation後，12月推出網上訂購飛機餐服務，一套12個飛機餐售9,000日圓（約617港元），截至今年7月已累售90萬個，套現6.75億日圓（約4,629萬港元）。今年3月推售餐車，兩天便售罄；5月推出機艙婚禮服務，不設婚宴，收費156萬日圓（約10.7萬港元）。上月更拍賣飛機相關二手物，頭等艙座椅起拍價7,730日圓（約530港元），結果以380萬日圓成交（約26萬港元）成交。

香港沒有本地航班，難以效法樂桃奇招谷內陸航班，但本港航空公司也可考慮參考其做法，以隨機形式預售平價機票。

航空公司亦可與機管局磋商，是否也可以讓市民到停機坪拍婚紗照，甚至舉辦機艙婚禮，盡量在疫下航班升降不頻密的情況下，為閒置的航班創造額外收益。

窮則變，變則通，航空公司不能等運到，應該設法尋找創意點子開源，即使所帶來的盈利有限，但聊勝於無，總好過繼續「流血」不止。