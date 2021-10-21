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古董店變身藝廊 達人帶路探索荷李活道歷史

副刊版 2021/10/21

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一般市民較少機會踏足古董店，一來覺得價格高昂，二來不小心碰壞就麻煩。南豐集團「世界之約」計劃新推的正有個《走近--荷李活道貳》節目，它與策展單位MUSTHAVEKEYS攜手合作，將fine art放入

...

欄名 : 本地遊

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