古董店變身藝廊 達人帶路探索荷李活道歷史 副刊版 2021/10/21 分享： 一般市民較少機會踏足古董店，一來覺得價格高昂，二來不小心碰壞就麻煩。南豐集團「世界之約」計劃新推的正有個《走近--荷李活道貳》節目，它與策展單位MUSTHAVEKEYS攜手合作，將fine art放入 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 萬聖節嘉年華 香港舉辦拉丁CHICACA亡靈節活動 今日 萬聖節嘉年華 香港舉辦拉丁CHICACA亡靈節活動 華永會復修百年葬冊 從文獻看葬務歷史 2021/10/19 華永會復修百年葬冊 從文獻看葬務歷史 五星級酒店The Hari 獲頒「最佳高檔酒店」獎 2021/10/16 五星級酒店The Hari 獲頒「最佳高檔酒店」獎 90後行山女子組合 行遍香港50座高山挑戰難度 2021/10/16 90後行山女子組合 行遍香港50座高山挑戰難度 新都會廣場「喵喵遊園會」加推主子美食街 2021/10/15 新都會廣場「喵喵遊園會」加推主子美食街 香港 設計 豪宅 展覽 大自然 攝影 上環 雕塑 藝術館 西安