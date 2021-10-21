十月份兩個八號風球——「獅子山」和「圓規」接踵而來，打亂香港人忙碌節奏，還幸未有帶來嚴重破壞。然而有趣的是，見到不少市民責罵天文台三易其詞，抱怨在「獅子山」停留期間，未能準確地估計風球由八號改掛三號的時間，給商戶和打工仔帶來不便。而當「圓規」來襲時，八號風球準時於星期二下午掛上，市民能提早放工趕回家，一直延至星期三下午四時四十分改掛三號，完美的安排讓大家不用上班，同時更連接星期四的公眾假期，只是聽不到市民稱讚天文台這完美設計。

當然不會讚，颱風是自然現象，來去並不受天文台控制，惟既然如此，「獅子山」行動緩慢遲遲未能改掛三號時，又為何要責怪天文台？

這是在香港很普遍的問責（Accountability）思維，有權力便要有責任，權力範圍內出了亂子，掌權的便要付上責任。天文台未能準確預知「獅子山」移動速度因而影響市民，便要問責。但要明白，無論科學有多發達，也未能預知未來，氣象局科學家們只能靠人造衛星收取數據，包括海水溫度、風速、氣壓等，以超級電腦按以往統計資料，作計算颱風路綫和速度，只是氣候千變萬化，估計跟現實定有差異，責任不應全落在天文台。

癌症病人常問：「還能生存多久？」不少醫生會以生存中位數相告，跟預測颱風一樣，也是會有很大差異。倘若預測比中位數較長，便說是醫治有方；若然較短的話，便說不幸；至於不長也不短的，便說精準。但要知道，自然界發生的事情極為複雜，大部分不是醫生或科學家所能掌握，生存中位數容或只是很粗劣的估計，醫生們絕對沒有能力預知未來。