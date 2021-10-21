EQ（Emotional Quotient），情緒商數也。很多人一想到EQ，就以為是指脾氣好壞而已，但它最早的出現，是從研究和觀察兒童開始，看他們有否延遲自己玩玩具或吃糖果的慾望／心癮之能力（Delayed Gratification），愈能夠控制自己的慾望／心癮，EQ愈高。

若將這個能夠控制自己慾望／心癮之能力應用在成年人身上，那麼，那些眼中只有工作、不懂放下沒有急切性工作的超級工作狂，或許也是欠缺EQ，沒有能力控制自己的心癮（此處指一直沒完沒了地工作的癮）。有些工作是帶有急切性的、要趕死綫、重要的，那當然得完成方能停手。但認識有些人，即使沒有任何急切性的工作，長期也是活在24×7趕死綫的狀態；他們對工作上大大小小、一切的事情都放不下，這種放不低，純粹係心癮或心魔作祟，對這類人來說，家與辦公室已融為一體，因為長期都是開工mode，回家只是換了個場所而已。

工作成癮的工作狂（Workaholic），是強迫地感到需要工作，奉行「我做故我在」。倘將工作從其生命中抽出來就變所餘無幾的話，那就說明其人生已嚴重失衡。日本有句話叫「滅私奉公」，描述工作狂現象，泛指眼中只有工作而徹底犧牲私人的時間和關係的人。通常工作狂都有其他附帶問題，如精神緊張和失眠，誰會喜歡跟一個長期滅私奉公、除工作以外沒有人生的人一起？

去到不識收的工作狂，即沒有能力控制那鋪心癮，說明EQ要改善一下。又，有能力者、工作效率高者、腦筋醒目者，何須日做夜做才可漂亮地完成工作？Work hard而沒有work smart者，意味IQ也不太高。人世間有那麼多美好的人和事有待發掘和享受，若只將時間、精力和心神全押注工作上，那人生是窮乏的，這與銜頭和收入完全無關。窮得只剩一味做的人生，EQ低和IQ低之餘，HQ（Happiness Quotient／開心商數）也必定低，這樣的人生，誰想要？