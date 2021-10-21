7仔獨家優惠 5杯MÖVENPICK®售$100 行政人員版 04:00 2021/10/21 分享： 雖然天氣開始轉涼，但都阻擋唔到黛安想食雪糕嘅慾望！ 公關姊妹啱啱報料，即日起至星期日（24日），去7-Eleven買5杯MÖVENPICK®100毫升杯裝雪糕只需$100，平均每杯只需$20，仲有6款口味選擇，包括呍呢嗱、瑞士朱古力、特濃咖啡、士多啤梨、意大利奶凍同楓糖合桃。貨品數量有限，售完即止，黛安都要即刻去掃貨呀。 本文轉載自《晴報》 撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關 欄名 : 八卦名利場 最新專欄文章 更多 八卦名利場 - McCafé秋日新體驗 「桂花鮮奶咖啡系列」 今日 McCafé秋日新體驗 「桂花鮮奶咖啡系列」 八卦名利場 - 卡樂B新推煙燻芝士味粟一燒 9款人氣粟一燒換新裝 今日 卡樂B新推煙燻芝士味粟一燒 9款人氣粟一燒換新裝 八卦名利場 - 融入灣區 建行成首批提供跨境理財通銀行 2021/10/20 融入灣區 建行成首批提供跨境理財通銀行 八卦名利場 - 一田購物優惠日eShop今日率先買 4大必搶主題衣食住用齊備 2021/10/20 一田購物優惠日eShop今日率先買 4大必搶主題衣食住用齊備 八卦名利場 - 海洋公園纜車STEM工作坊 了解纜車結構運作原理 2021/10/19 海洋公園纜車STEM工作坊 了解纜車結構運作原理