7仔獨家優惠 5杯MÖVENPICK®售$100

雖然天氣開始轉涼，但都阻擋唔到黛安想食雪糕嘅慾望！

公關姊妹啱啱報料，即日起至星期日（24日），去7-Eleven買5杯MÖVENPICK®100毫升杯裝雪糕只需$100，平均每杯只需$20，仲有6款口味選擇，包括呍呢嗱、瑞士朱古力、特濃咖啡、士多啤梨、意大利奶凍同楓糖合桃。貨品數量有限，售完即止，黛安都要即刻去掃貨呀。

本文轉載自《晴報》