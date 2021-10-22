i Dance with Grace　自信自在　跳出真我

揮灑着汗水，緊隨強勁的節拍盡情起舞，痛快淋漓；忘我地盡情舞動，既是尋回自我，也是在實現夢想。「跳出真我」是舞蹈演藝學院i Dance所秉持的理念，學院創辦人兼主席謝景霞（Grace）期望，透過學院將舞蹈演藝專業推上另一層次。

「我喜歡跳舞，所以創立i Dance！」Grace堅定地說。Grace自十多歲便踏入社會打拼，其後管理國際化粧品牌，團隊超過500人。她形容，那段日子是「少林寺」般的學習階段，身經百戰後，再闖陌生的內地市場「披荊斬棘」，磨劍十年，重返香港，並以興趣為業。憑藉數十年的品牌管理經驗，與具跳舞底子的演藝名人蘇志威、韓馬利一同創辦了i Dance。學院成立至今已13年，設有3間舞蹈學校，佔地60,000呎，會員人數逾30,000，曾獲「商評卓越品牌大獎」、「都市卓越品牌大獎」等多項殊榮，也成為香港運動服務界第一間以及目前唯一一間獲頒「Q嘜優質服務認證」的優質企業！

▲ TQUK（Training Qualifications UK）為全英國10大資歷認證機構之一。i Dance成功獨家取得TQUK ESEA的認可資格，是指學院為東南亞唯一一所舞蹈學院獲TQUK的資歷架構認證，獨家涵蓋東亞及東南亞分區，並以香港作為總考試基地，推動香港舞蹈的專業發展。

「很多人都覺得，起步走易走的路會較好，但我卻選擇走一條崎嶇的路。由較艱辛的路開始走，所以令我的韌力也比別人強。」總結過去在競爭激烈的化粧品市場拼搏的經驗和心得，當年累積的戰鬥力，令她遇上突發事情或挑戰時，亦能冷靜面對，游刃有餘，其中讓Grace至今仍印象深刻的，是沙士期間她在一星期內召集所有員工將公司轉型，為公司打下亮麗一仗。



證書課程 推動專業發展



Grace因曾親身感受過跳舞所帶來的樂趣，於是也希望能將快樂傳遞，感染他人：「跳舞不只是減肥瘦身，亦是令人開心指數提升的運動。從所有大型活動的開幕儀式都由舞蹈開始，便可印證它是具有代表性的表演藝術。」她還指出，2009年的東亞運動會，舞蹈已是比賽項目之一；展望2024年的巴黎奧運，亦新增霹靂舞項目。Grace預期，屆時將掀起另一股跳舞熱潮，她更相信，無論作為運動或藝術表演，舞蹈將更普及。



除致力將舞蹈普及化外，Grace亦積極推動舞蹈向專業化發展：「i Dance可謂先知先覺，早在2019年已獨家獲英國資歷架構（TQUK）認證開辧舞蹈證書課程，並令香港成為東亞及東南亞舞蹈考試的總基地。」這項制度化的證書課程，為有志投身舞蹈行業的人士，提供晉升階梯，i Dance亦成為了培育專業舞蹈導師及全職舞蹈表演者的搖籃。



優秀管理 九成員工留任



i Dance的業務特色之一，是舞蹈課程多元化，即凡有興趣跳舞的客戶，到i Dance都能找到各類合適的舞蹈課程。Grace說：「我們的顧問團隊是來自英、美及中國的舞蹈家，導師都是擅長跳相關舞蹈的專業人士。因此，客戶不管想跳任何舞蹈，例如K-Pop、Hip Hop、Latin、Aerolatino、Zumba、Yoga等等，都可在i Dance一站式報讀，這是市場罕見的。」此外，在疫情期間，Grace不惜工本，果斷購買各類抗疫設備，並採取嚴謹的衞生防疫清潔措施，務求為客戶提供安全的跳舞環境。



i Dance管理得宜，令人員流失率偏低。Grace自豪地分享說：「自創辦以來，我們有八至九成員工一直在公司服務，連會員也有八成，自始至今，一直支持我們。」她坦言，i Dance能有此成績，實有賴整個團隊凝聚力強，通力合作：「我們用心、盡力，做好每一件事情。我明白到導師從事演藝專業，大家各有個性，會有自己的想法，所以我會花心機和時間，與他們好好溝通，互相了解。」至於企業傳承，Grace在三年前已開始鋪路，栽培同事一步一步，學習管理與經營之道，令企業能夠更穩健地發展。



展望未來，Grace透露明年首季將推出已籌備一年的新項目，屆時i Dance發展又將邁向另一新里程。

▲ Grace是 i Dance舞蹈演藝學院創辦人兼主席、大灣區香港女企業家總會創會主席，最近獲香港商業專業評審中心頒授終身成就榮譽院士。

謝景霞

Ms Grace Tse

i Dance舞蹈演藝學院創辦人兼主席、大灣區香港女企業家總會創會主席，具四十年國際化粧品牌的管理經驗，為2018年度大灣區傑出女企業家，亦獲香港商業專業評審中心頒授終身成就榮譽院士。

（特刊）