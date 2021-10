Fashion Farm Foundation重新解讀潮流定義　3大香港時裝品牌　2022春夏展示獨特美學

今年初的巴黎時裝週因疫情取消,雖則無阻各大時裝品牌在網上平台發表時裝系列,但若然有虛擬的觀看體驗,始終會感到有些缺失。幸好2022春夏巴黎時裝週能順利舉行,各大時裝品牌能重回天橋,線上線下同時發佈2022春夏系列。今屆Fashion Farm Foundation(FFF)也一如既往,再次帶領香港本地時裝品牌飛往巴黎,以實體配合網上發佈形式,展示 PabePabe、PONDER.ER及VANN最新一季的品牌設計,讓一眾因疫情未能飛到巴黎的時裝界記者、買手,也可即時細看、親身感受香港品牌的創意設計與巧思。

巴黎展覽廳 在虛擬與實體之間呈現時尚力量



晃眼近十年時間過去,回望FFF在2012年成立的初心,這近十年的歷程,看得出他們一直堅守使命推廣本地時裝品牌,近年還帶領不少本地設計師愈走愈遠,在國際舞台上展示香港的時尚力量。FFF一直為本地設計師提供交流、合作的平台,深明在香港要走時裝設計這條路從來都不容易,能將作品搬上國際舞台、走到時裝潮流聖地——巴黎時裝週,更是不少本地設計師的目標與心願,所以即使疫情影響之下,設計師未能親身飛往巴黎舉辦時裝展,今年FFF也繼續策劃由創意香港(CreateHK)贊助的國際時裝企劃HKFG Paris 2022,遠赴巴黎開設展覽廳,帶領3個本地時裝品牌舉辦2022春夏發佈會。

這次FFF的巴黎展廳,展示了配飾品牌PabePabe、男裝品牌PONDER.ER及飾物品牌VANN的2022春夏新作,縱然這三個品牌風格迴異,但他們的創作概念同樣充滿革命精神,勇於挑戰傳統時裝的既定印象,為服裝、飾物尋找全新的設計定義,跳出傳統思維框架,塑造出他們獨有的美學世界。

在實體展示以外,為方便世界各地的時裝界人士留意新品發佈會,FFF於9月28日(時裝週第二天)在巴黎展廳與網上平台,同步播放三大品牌的時裝演示影片,在佈置得充滿未來感的空間,讓置身現場、網絡平台的時裝愛好者,同一時間了解品牌的創作意念,完美結合線上線下的展現力量。



PabePabe 插蘇、電線連結「荒謬美學」



一直以荒謬美學為創作核心的年輕品牌PabePabe,成立短短兩年來,每季作品也必定會帶來驚喜。今季的品牌宣傳短片也不例外,以鮮艷奪目的色彩配搭場景與服裝,並邀得本地Drag Queen XXXotica打頭陣,擔當綜藝節目主持帶領眾人玩遊戲,而獨立唱作歌手Serrini也在短片中出現,一起在跳脫的情節當中,宣傳最新一季的皮具系列。

▲ PabePabe的皮具、飾品設計靈感,全都來自日常生活的工具,過往曾用外賣飯盒、水靴等設計,今季則以電掣電線作素材,作品繼續令人驚喜。

▲ 設計師Logan和Xing在創作春夏2022系列時,感到最近社會瀰漫著一股抑鬱與愁緒,便希望以設計為大家「叉一叉電」,期望將電工的狙獷感融入設計,製作出外型簡潔俐落又實用的作品,令人會心一笑。

今季PabePabe的皮具設計非常獨特,設計師在日常生活尋找設計靈感,把電掣開關、插蘇、電掣板等變成皮具裝飾,如將電線變成側揹帶,甚至把插蘇及電掣板變成手袋開關,別具創意。在破格的電工選材以外,設計師特別採用沉實的黑色皮革、簡潔俐落的外型作配搭,在「荒謬」與時尚中取得平衡,突出今季品牌的賣點,讓大眾能專注在獨到的電工設計之上。



PONDER.ER 離經叛道的男裝剪裁

作品漸趨成熟、每一季也能帶來新意的PONDER.ER,承接上一季度的成功,繼續參與FFF於巴黎舉辦的時裝展。今季作品貫徹品牌不斷探索自我的精神,以「LOVE FOR SPEED」為題挑戰既有的男性身份地位、定義與期望,並於面料上的拼接方式、衝擊傳統的色彩配搭,以及別樹一格的拼接圖案與剪裁,創造遺世獨立的中性服裝,冀望以服裝顛覆男性的刻板印象,賦予男士服裝一種新的定義。

▲ PONDER.ER今季的設計以大膽的布料、圖案及剪裁製作中性服裝,繼續挑戰傳統的男性刻板印象。

▲ 新一季系列的短片以賽車為主題,揉合獨特的舞蹈及場景設計,營造出充滿刺激感及唯美的視覺效果。

細看今季品牌拍攝的宣傳片段,不難看到兩位設計師Alex Po及Derek Cheng的成長。過往他們曾用西部牛仔、懷舊牛仔為靈感進行創作,在急於打破傳統剛強的男性形像以外,今季的賽車主題短片,增加了男性也能亦剛亦柔的思想,以一眾模特兒的賽車片段,探討社會對男性冒險精神的崇拜,同時探索在掙扎和暴力中,如何尋找浪漫的可能性,從身份認同的癥結之上,確立一種更細膩、獨特的中性形象。



VANN 叛逆的浪漫



不像市面上偏向女性化、柔和的首飾設計,VANN的珠寶系列透過結合傳統工藝與科技,創作出著重流動性與雕塑感的珠寶,作品予人一種剛毅、叛逆的感覺,與今季以90年代港產黑幫片為靈感的短片互相呼應,就似片段中女主角在懷舊機舖的冒險經歷,體現出設計師無畏無懼、不安於現狀的冒險精神。

▲ 短片講述女主角逃進一間遊戲中心躲避黑幫追殺,營造出叛逆、危險的感覺,突出今季Aperture系列設計的概念。

▲ 今季VANN的短片向90年代的港產黑幫片致敬,找來YAMANYAMO執導、文念中擔當藝術總監,並邀請《手卷煙》導演陳健朗主演這齣黑幫主題電影短片。

在2022春夏「Aperture」系列之中,設計師Vann Kwok主要圍繞三大主題創作今季系列,分別有「Shot through the Heart」的粗獷線條心型設計飾物、以鉚釘呼應子彈孔的「Fire Away」、以及採用上季的號角和尖爪,卻加上火焰特色的「Fan the flames」首飾設計,貫徹品牌的創新理念。今季的首飾一如既往,有一種剛柔並重的感覺,能為日常簡潔的衣服配搭增添趣味,展現出每個人內心叛逆的一面。

▲ VANN今季的Aperture作品有硬朗、叛逆的朋克感,卻又滲出一絲精致的女人味,而且在用料上,鉑金和電鍍處理的組合,呼應了設計主題的冷熱交替,描繪出激清與浪漫的感覺。

三大品牌 登陸LN-CC網上商店

FFF除了帶領品牌飛往國外參與時裝展,還積極為本地品牌尋找買賣機會,今年FFF為了讓HKFG SS22的設計師得到更多國際社會的關注,首次與英國電商平台LN-CC合作,精選一系列三大品牌的新作於平台上發售,真正將本地品牌推向國際。

▲ LN-CC為三大品牌拍攝的產品宣傳照,可於網店尋找配搭靈感。(攝影師:Jacqueline De Gorter、模特兒:October Music)

