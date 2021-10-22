Dior Men的首位香港代言 張家朗：時裝對我來說是一種突破 副刊版 2021/10/22 分享： 今年剛過去的東京奧運，可以說是我們歷年來最投入的一次，皆因本地選手成績優異，當中以張家朗憑着個人花劍奪得冠軍，更是叫人欣喜。近日這位小伙子被Dior看中，成為香港首位Dior Men代言人。早前他現身 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 Ralph Lauren．Pink Pony趕走乳癌 今日 Ralph Lauren．Pink Pony趕走乳癌 Alber Elbaz愛的遺作 2021/10/15 Alber Elbaz愛的遺作 快閃店對決PRADA VS GUCCI時尚對壘 2021/10/15 快閃店對決PRADA VS GUCCI時尚對壘 Sandro《Mr. Men and Little Miss》繪本時裝 2021/10/08 Sandro《Mr. Men and Little Miss》繪本時裝 打開James Bond的衣櫃 2021/10/08 打開James Bond的衣櫃 Dior 時裝服飾 時裝服飾種類 鞋履 手袋 張家朗 奧運會 劍擊 巴黎 法國