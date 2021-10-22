Dior Men的首位香港代言 張家朗：時裝對我來說是一種突破

今年剛過去的東京奧運，可以說是我們歷年來最投入的一次，皆因本地選手成績優異，當中以張家朗憑着個人花劍奪得冠軍，更是叫人欣喜。近日這位小伙子被Dior看中，成為香港首位Dior Men代言人。早前他現身

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