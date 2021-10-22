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Ralph Lauren．Pink Pony趕走乳癌

副刊版 2021/10/22

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癌症仍然是人類最主要的殺手，在女性身上，乳癌更加來得兇惡，因此，每年到了10月的國際乳癌防治月，不少品牌都紛紛作出聲援，其中Ralph Lauren最是來得積極，品牌自2000年成立Pink Pony

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欄名 : Fashion

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