Ralph Lauren．Pink Pony趕走乳癌 副刊版 2021/10/22 分享： 癌症仍然是人類最主要的殺手，在女性身上，乳癌更加來得兇惡，因此，每年到了10月的國際乳癌防治月，不少品牌都紛紛作出聲援，其中Ralph Lauren最是來得積極，品牌自2000年成立Pink Pony ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 Dior Men的首位香港代言 張家朗：時裝對我來說是一種突破 今日 Dior Men的首位香港代言 張家朗：時裝對我來說是一種突破 Alber Elbaz愛的遺作 2021/10/15 Alber Elbaz愛的遺作 快閃店對決PRADA VS GUCCI時尚對壘 2021/10/15 快閃店對決PRADA VS GUCCI時尚對壘 Sandro《Mr. Men and Little Miss》繪本時裝 2021/10/08 Sandro《Mr. Men and Little Miss》繪本時裝 打開James Bond的衣櫃 2021/10/08 打開James Bond的衣櫃 時裝服飾 時裝服飾種類 癌症 乳癌 手袋