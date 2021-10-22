奢華私人包機VistaJet 便捷直達探索環球勝景

疫情下旅遊彷彿是「遙不可及」，當然若你是富豪又有充裕的時間，又另當別論，譬如乘搭私人包機遊歷世界。全球首間且唯一的公務航空公司VistaJet，推出私享世界計劃（Private World），從印尼的

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