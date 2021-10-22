奢華私人包機VistaJet 便捷直達探索環球勝景 副刊版 2021/10/22 分享： 疫情下旅遊彷彿是「遙不可及」，當然若你是富豪又有充裕的時間，又另當別論，譬如乘搭私人包機遊歷世界。全球首間且唯一的公務航空公司VistaJet，推出私享世界計劃（Private World），從印尼的 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Travel 最新專欄文章 更多 沖繩整裝待發 古宇利島連開兩豪華Resort 2021/10/08 沖繩整裝待發 古宇利島連開兩豪華Resort 塞納河旁新明珠巴黎白馬莊園酒店 9月華麗登場 2021/09/24 塞納河旁新明珠巴黎白馬莊園酒店 9月華麗登場 首家凱悅酒店落戶蘇梅 純白簡約打卡風格 2021/09/03 首家凱悅酒店落戶蘇梅 純白簡約打卡風格 米蘭普斯貝酒店 推出獨家體驗包場賞《最後的晚餐》 2021/08/20 米蘭普斯貝酒店 推出獨家體驗包場賞《最後的晚餐》 The Ritz-Carlton Maldives 落戶馬爾代夫 3酒店同駐人工島 2021/08/06 The Ritz-Carlton Maldives 落戶馬爾代夫 3酒店同駐人工島 酒店 航空 大自然 住宿 攝影 印尼 葡萄酒 非洲 瑜伽 紀錄片