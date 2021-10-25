A.I.貸款有幾快？ KM信貸話你知！

人工智能（A.I.）發展愈趨成熟，日常生活中不難發現A.I.的實際應用：例如由美國的電動車廠研發的A.I.自動駕駛技術，已引入到香港市場，輔助司機應對不同駕駛狀況，包括巡航定速、自動泊車、自動導航等功能；至於由日本IT公司利用A.I.技術開發的人型機器人亦可與人類進行互動，更有餐廳利用其取代人手工作，為客人下單及提醒量度體溫。

另外，曾開發A.I.程式Alpha Go撃敗南韓職業九段棋士李世石的公司，近日亦公開旗下蛋白質預測程式原始碼與人類21個物種共36.5萬個3D蛋白質結構圖像數據，讓大眾能更快掌握蛋白質結構，從而更有效地控制疫情並處理環境問題。以上各個事例都證明A.I.的應用重新定義大眾的生活，為未來帶來更多新機遇。

A.I.如何重新定義私人貸款？|KM信貸

A.I.與你我的生活關係密切，但與信貸行業到底有何連繫呢？事實上，現時有部分信貸公司，如KM信貸會在審批貸款時參考申請人的申請貸款時間、申請裝置及其信貸評級高低，以及透過甚麼裝置申請貸款等多方面因素來計算申請人的「分數」，藉此為申請人設計個人化的貸款方案。

此外，A.I.貸款更會參照申請人的貸款紀錄進行機器學習(Machine Learning)，讓日後的貸款批核更為準確，以「智」快的速度為申請人調整出「智」個人化的貸款方案。

KM信貸：真正低息 ‧ 夠彈性 ‧ 現金周轉首選

A.I.顛覆了我們熟識的生活模式，為未來創造更多機遇。就如上述採用A.I.大數據進行精確計算的KM信貸，當它收到客戶遞交的貸款文件，便會利用系統計算出個人化的貸款額和還款期。客戶最快10分鐘內得知貸款批核結果^，並在30分鐘後收到貸款^^，為客戶解決資金周轉的需要！

除了申請手續迅速，客戶更可參照個人財政狀況，每月自行選擇分期還款或彈性還款。假如每月還款高於最低還款額（當月利息），多出金額會從本金扣除，令下期利息可以減少！此外，由於利息按日計算，利息只計算至清還貸款當天，而提早清還貸款更不會衍生額外罰息和手續費，真正做到貸款無手續費或附加費用！

值得您信賴嘅信貸公司|KM信貸



KM International (Asia) Co., Limited 為國際金融公司，於貸款界擁有豐富的經驗，提供多元化及可靠的貸款服務。面對香港貸款業務急速發展及香港人的需要，KM International (Asia) Co., Limited於2019年取得放債人牌照，成立KM信貸品牌。利用大數據分析每個貸款申請，務求提供最個人化、最貼心的貸款方案給每位客戶。KM信貸會一直遵守香港法例，致力為港人提供專業及可靠的私人貸款服務。

如果想了解更多KM信貸貸款服務詳情，可瀏覽網站： https://bit.ly/2XzFj5W

*須成功通過批核，並受條款及細則約束

^批核時間會因應客戶所提供的資料及信貸評分而有所不同

^^客戶取得貸款的時間因應每間銀行的處理速度而有所不同



忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介。

（特約）