PMQ咖啡市集回歸 23間品牌駐場設工作坊分享會

咖啡迷盛事PMQ Coffee Agenda，將於10月22日至10月24日再度回歸，以咖啡的名義呼喚重聚！一場回應當下的咖啡實驗，集合得獎咖啡師和烘豆師、本地啡農、設計師、美食大廚及劇場人，引領大家

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