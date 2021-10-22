PMQ咖啡市集回歸 23間品牌駐場設工作坊分享會 副刊版 2021/10/22 分享： 咖啡迷盛事PMQ Coffee Agenda，將於10月22日至10月24日再度回歸，以咖啡的名義呼喚重聚！一場回應當下的咖啡實驗，集合得獎咖啡師和烘豆師、本地啡農、設計師、美食大廚及劇場人，引領大家 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 Vivienne Tam昂坪拍攝綫上時裝騷 秋日藝遊 ARTCation 今日 Vivienne Tam昂坪拍攝綫上時裝騷 秋日藝遊 ARTCation 萬聖節嘉年華 香港舉辦拉丁CHICACA亡靈節活動 2021/10/21 萬聖節嘉年華 香港舉辦拉丁CHICACA亡靈節活動 古董店變身藝廊 達人帶路探索荷李活道歷史 2021/10/21 古董店變身藝廊 達人帶路探索荷李活道歷史 華永會復修百年葬冊 從文獻看葬務歷史 2021/10/19 華永會復修百年葬冊 從文獻看葬務歷史 五星級酒店The Hari 獲頒「最佳高檔酒店」獎 2021/10/16 五星級酒店The Hari 獲頒「最佳高檔酒店」獎 PMQ 美食市集 咖啡