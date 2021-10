紋身在南韓極為普遍,只是不輕易見到著名韓星顯示紋身,原因是南韓有「不合法紋身」的可能。按照南韓法例,當地紋身師必須持有醫學執照(Medical License),而南韓高等法院於一九九二年頒令,視紋身為醫療程序,未有醫學執照者施行醫療程序,可被判入獄兩年和罰款一百萬韓圜。

紋身是藝術,懂醫學的未必懂藝術,相信大部分醫生也不會勝任;而懂美術的,又未必想花多年寒窗苦讀,卻只為求可以當紋身師,再者,紋身只涉及皮膚,毋須大費周章去學懂其他器官和其他疾病,故此南韓法院這項裁決,實在有點莫名其妙。

香港又怎麼樣呢?二○一三年,香港衞生署工作小組,為醫療程序和美容服務定下分界綫(Report of the Working Group on Differentiation between Medical Procedures and Beauty Services),分別有醫生和美容業界參與。按照第5.4條,任何穿刺皮膚的程序,即被視為醫療程序,原因是會增加感染風險;但在第5.8條上,專家們都同意豁免一般紋身和身體穿刺(例如耳環等),原因是公眾早已視紋身為非醫療性程序。聽來有點籠統,實則他們是按常理(common sense)作決定,而不像南韓高院以原則而非以常理作決定。

常理與原則的對峙,時有發生,尤其在公立醫院裏,譬如說,探病時間以外不准家人探病是原則,但命危病人需要家人相伴左右卻是常理,醫療人員遇上兩難情況下,只能自己「執生」,按常理行事便要對醫院負責,按原則行事便要對良心負責。原則是少數有權力人士的想法,而常理是大多數人共同擁有的信念。有人情味的決定,應穿梭在原則和常理之間。