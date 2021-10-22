紋身在南韓極為普遍，只是不輕易見到著名韓星顯示紋身，原因是南韓有「不合法紋身」的可能。按照南韓法例，當地紋身師必須持有醫學執照（Medical License），而南韓高等法院於一九九二年頒令，視紋身為醫療程序，未有醫學執照者施行醫療程序，可被判入獄兩年和罰款一百萬韓圜。

紋身是藝術，懂醫學的未必懂藝術，相信大部分醫生也不會勝任；而懂美術的，又未必想花多年寒窗苦讀，卻只為求可以當紋身師，再者，紋身只涉及皮膚，毋須大費周章去學懂其他器官和其他疾病，故此南韓法院這項裁決，實在有點莫名其妙。

香港又怎麼樣呢？二○一三年，香港衞生署工作小組，為醫療程序和美容服務定下分界綫（Report of the Working Group on Differentiation between Medical Procedures and Beauty Services），分別有醫生和美容業界參與。按照第5.4條，任何穿刺皮膚的程序，即被視為醫療程序，原因是會增加感染風險；但在第5.8條上，專家們都同意豁免一般紋身和身體穿刺（例如耳環等），原因是公眾早已視紋身為非醫療性程序。聽來有點籠統，實則他們是按常理（common sense）作決定，而不像南韓高院以原則而非以常理作決定。

常理與原則的對峙，時有發生，尤其在公立醫院裏，譬如說，探病時間以外不准家人探病是原則，但命危病人需要家人相伴左右卻是常理，醫療人員遇上兩難情況下，只能自己「執生」，按常理行事便要對醫院負責，按原則行事便要對良心負責。原則是少數有權力人士的想法，而常理是大多數人共同擁有的信念。有人情味的決定，應穿梭在原則和常理之間。