美國女作家Diane Muldrow編寫的插圖書《Everything I Need To Know I Learned From a Little Golden Book》，是《紐約時報》暢銷書。書僅八十八頁，字不多，但每頁都有一整頁插圖，驟眼看，像本兒童書。我原先只是出於好奇心閱讀——究竟當中有甚麼吸引力，能令《紐約時報》讀者此類有高要求的成年人都買來看呢？那是我讀過最少字的書。

此書沒有複雜概念，用字簡單，但我一直讀下去時，文字加上插圖，竟然很治癒。揭開第一頁，它問：Is your life starting to feel like a circus？（你覺得人生開始像個馬戲團（困於方寸、日復日重複毫無意義／靈魂而又不快樂之事）嗎？）這是個會引起共鳴／興趣的問題，畢竟我們活了幾十年，在某個人生階段曾有過got stuck（被困着／被卡住）的狀態，正常不過。

一個原本可以是頗嚴肅的問題，用了色彩繽紛的馬戲團插圖作襯托背景，感覺輕鬆了幾分。往後的每一頁，都是些很溫馨、貼地又幽默的小建議，而我最喜歡的是：當你感到猶如被困在馬戲團時，Get dressed first thing（Sweatpants are bad for morale. Put on something nice！）意即：首先該做的，是為自己扮靚，把最好看的衣服穿上身吧！書中沒有驚世大道理，但卻平易得像跟老友對話。複雜的成年人世界，就是需要有這樣「回歸簡單」的溫馨提醒。

我也有親身經驗，當心情不好時，不要讓自己沉溺在負面情緒中，更要把自己get dressed一下，所謂輸人唔輸陣，然後拖自己出外走走，看天看地看山看水看人看景，總之看自己喜歡的，包保心情不一樣。一個人放棄自己，才會容許自己長期疙瘩沒采，那是self-defeating（自我挫敗）的洩氣。輸人唔輸陣，其實是一種為自己打氣的精神，心情低落時，最需要的人，首先是自己；自我打氣好重要，若然自我放棄，憑甚麼期望他人打救？