美國女作家Diane Muldrow編寫的插圖書《Everything I Need To Know I Learned From a Little Golden Book》,是《紐約時報》暢銷書。書僅八十八頁,字不多,但每頁都有一整頁插圖,驟眼看,像本兒童書。我原先只是出於好奇心閱讀——究竟當中有甚麼吸引力,能令《紐約時報》讀者此類有高要求的成年人都買來看呢?那是我讀過最少字的書。

此書沒有複雜概念,用字簡單,但我一直讀下去時,文字加上插圖,竟然很治癒。揭開第一頁,它問:Is your life starting to feel like a circus?(你覺得人生開始像個馬戲團(困於方寸、日復日重複毫無意義/靈魂而又不快樂之事)嗎?)這是個會引起共鳴/興趣的問題,畢竟我們活了幾十年,在某個人生階段曾有過got stuck(被困着/被卡住)的狀態,正常不過。

一個原本可以是頗嚴肅的問題,用了色彩繽紛的馬戲團插圖作襯托背景,感覺輕鬆了幾分。往後的每一頁,都是些很溫馨、貼地又幽默的小建議,而我最喜歡的是:當你感到猶如被困在馬戲團時,Get dressed first thing(Sweatpants are bad for morale. Put on something nice!)意即:首先該做的,是為自己扮靚,把最好看的衣服穿上身吧!書中沒有驚世大道理,但卻平易得像跟老友對話。複雜的成年人世界,就是需要有這樣「回歸簡單」的溫馨提醒。

我也有親身經驗,當心情不好時,不要讓自己沉溺在負面情緒中,更要把自己get dressed一下,所謂輸人唔輸陣,然後拖自己出外走走,看天看地看山看水看人看景,總之看自己喜歡的,包保心情不一樣。一個人放棄自己,才會容許自己長期疙瘩沒采,那是self-defeating(自我挫敗)的洩氣。輸人唔輸陣,其實是一種為自己打氣的精神,心情低落時,最需要的人,首先是自己;自我打氣好重要,若然自我放棄,憑甚麼期望他人打救?