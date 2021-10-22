無人機「賣飛佛」 弘揚佛法別怕核突

日本和尚一直是佛教世界的另類存在，除了娶妻、玩音樂、開演唱會，相信大家也聽聞，網紅之一的「音樂和尚」藥師寺寬邦，在YouTube一條片可多達百萬人觀看（請【按此】觀看「日本『音樂和尚』」視頻），有的則開寺院café，除了飲品還提供各式講經。

在日本，「職業和尚」搞搞新意思，推廣所屬寺院和佛教，已不是甚麼大驚小怪之事。最近又有一樁，京都的土御門佛所以無人機載着佛像在天上飄遊（請【按此】觀看「無人機『飛天神佛』」視頻），「飛天神佛」演繹了日本平安時代開始神佛飄浮的神話。

佛師表示，神話中就是騰雲駕霧feel，但以當時技術，只能把佛像貼在離地很高的地方，給人飄浮空中的感覺，他稱自己花5年研究，到無人機盛行的今天，將科技融入，借助無人機表現出「飛天神佛」，再加上燈光煙霧效果，信徒看着就有我佛降臨的感覺。

「賣飛佛」之外，日本和尚其實已經不滿足於在地球弘法，要上太空。在京都有逾千年歷史、聯合國世界文化遺產醍醐寺今年2月宣布，與一家人造衞星公司合作，啟動「宇宙寺院」計劃，在2023年發射衞星，搭載佛像和曼陀羅畫等，在太空建立「淨天院劫蘊寺」（Jotenin Gounji Temple），在太空舉行「宇宙法事」、弘揚佛法、祈求宇宙和平，全球所有人皆可參與云云。

除了借助無人機、衞星，科技世代的日本和尚們早已利用人工智能，同樣在京都的高台寺，在大阪大學協助下研發出弘法機械人Mindar（https://youtu.be/hLoF5_-OUKY），編入可以講述般若波羅蜜多心經的程式，向信眾講經，還不時雙手合十。

AI和尚大智慧 懂自我更新「進化」

寺方說機械人永遠不會死，懂自我更新「進化」，儲存知識沒有限度，希望具人工智慧的Mindar不斷累積知識，有朝一日求得大智慧，普渡眾生。他們相信，不管佛理透過機器或一棵樹呈現，都沒關係，只要觸動人心就好，讓遠離民眾的佛教初心，重新靠近人。

佛教最初由大唐傳入日本，發展出不同派別，其中一派叫淨土真宗，當時只有此派允許「肉食妻帶」，即食肉娶妻，明治維新時為削弱佛教強大的世俗影響，推行法令，日本佛教宣布僧侶可娶妻，實際上「肉食妻帶」還只限於父子世襲住持的寺院，而孩子自出生將來就是和尚，藥師寺寬邦就是如此。香港和內地的和尚，又會否搞搞新意思呢？

首先是和尚能否結婚生子的問題，內地法律並沒有明確規定，但多數流派都要求守戒律；其次是寺廟繼承，佛教自印度傳入中國後，並沒有多少父傳子的寺院，中國和尚也就不存在出生就是和尚的命運；再者，近年日本數以萬家寺廟中，不少經濟拮据，很多住持思考第二職業。凡此種種，內地和香港就欠缺與命運對抗、或想要「搵食」的和尚，但若為搞新意傳佛，還是可以有創新點子的。

日本僧侶們各種搞怪，例如玩音樂，將cyberpunk與傳統佛樂經文融為一體，亦有年輕僧侶拍攝「鮮肉寫真」招徠，無非想吸引愈來愈不愛參與宗教組織的新世代們向佛，讓寺廟不至淪為觀光地，兼且幫補寺院收入。

宗教本予人感覺傳統、甚至保守，但正如一些老牌子啤酒也推出Light版口味，生活求變自然不過，僧人亦毋須躲。充滿煩惱的世俗生活，其實也就是開悟修行的最佳道場，佛教本身也有破除執念的精神，摸索佛教的現代化推廣並非罪惡，弘揚佛法無懼核突。

不管如何，宇宙弘法就交給日本的和尚，我們一般人過到真正佛系生活、心靜安詳，已經勝似中獎。內地佛教音樂被要求去商業化，尤其年輕人不太願意聽這縷來自天界的回響；香港無咁嚴，搞新意思，高高在上的佛樂或許能與大眾靠近，例如一隊佛band，懂得應用「粉絲」效應的話，適時推出周邊產品，賣賣護身符之類，一舉兩得。

繼MIRROR、ERROR之後，香港幾時有隊組合BUDDHA？就讓時興的佛系青年遇上佛系音樂，在物慾橫流的社會，多感受揭示真相的佛經，擺脫內心煩惱，過上真佛系而非懶系、無方向的生活。我佛慈悲。