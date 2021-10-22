棄置口罩循環再造 化廢為寶？

疫下人人外出都要戴口罩，每天數以億計口罩被丟棄，不但製造更多塑膠廢物，最新研究還指，若處理不當，無數微膠粒流入海洋，引發生態危機。外國部分團體和醫護都致力研究將廢棄口罩循環再造，化廢為寶，港府亦應積極研究其可行性。

倘處理不當 恐引發生態危機

口罩是防疫必備工具，全球每月便消耗1,290億個，平均每分鐘用300萬個。本港醫院將棄置的口罩、保護衣、手套等個人防護裝置，列為醫療廢物，送去焚化，一般市民棄置的口罩會當家居廢物送堆填區處理。可是，本港和外國都有環保團體發現，一些缺德的市民在郊野或海灘隨處丟棄口罩，污染環境。

加拿大Concordia University最新研究發現，一個三層厚的口罩在海邊的自然環境下，可於36小時內分解成逾150萬顆微塑膠。當海洋生物誤食微塑膠，而人類透過食物鏈將微塑膠的有毒物質吃下肚，間接影響健康。研究員呼籲民眾要提高環保意識，減少在郊野或海邊丟棄口罩，政府亦要改進現有廢物管理做法。

消毒分解後 可製成汽車踏墊

由於一次性口罩內含聚丙烯塑膠物料，要450年才能分解，澳洲有護士慨歎平均每更使用3至10個口罩（視乎病人情況和多寡）、30件防護衣和25對手套，另外為民眾注射疫苗時亦製造大量塑膠廢物。因此當地有醫護嘗試將8萬件重205公斤的塑膠廢物循環再造，變成捲閘門、風力渦輪機的螺絲帽，實行化廢為寶，亦可減輕堆填區爆滿壓力。

英國Northumbria市國民保健署（NHS）用循環再造機器將醫療廢物溶掉，製成膠椅和膠桶。英國Brighton市政府與回收企業ReWorked合作，在公眾場所設置回收廢棄口罩箱，將收集得來的口罩用高溫消毒，並溶成膠塊，再製成工具箱或學生椅。法國亦有回收企業將口罩消毒分解後，製成汽車踏墊。

澳洲墨爾本皇家理工大學正研究將口罩分解後混入建築材料用來鋪設道路，甚至研究能否用來製造混凝土。

除了循環再造外，亦有科學家嘗試將口罩循環再用。新西蘭多家大學正研究將前綫醫護的防護裝備消毒重用，若測試成功，N95口罩供應可望增加40%。

本港有環團倡議口罩再造，減少即棄口罩對環境造成的破壞，但要建立回收再造並非易事，一來收集和處理成本高昂，二來製造出的新產品是否物有所值，須接受商業考驗，若不合乎成本效益，商界未必願意投資。要將口罩轉廢為寶，形成循環經濟，仍有很多挑戰需要克服，港府和商界須着手研究。

▲ 疫情下口罩用量大增，每天數以億計被棄掉，是否可以循環再造，各界應着手研究。（資料圖片）