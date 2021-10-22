禁耽改娘炮 體現國家危機意識

前文提到，內地娛樂圈在近年衝上高峰後，最近頻頻出事，國家廣播電視總局推出各種公告，明令整頓娛樂圈。所謂事出必有因，我認為國家是要藉此傳遞特定信息，而在各種禁令中，本篇集中討論「禁耽改」和「禁娘炮」。

《陳情令》和《山河令》一度讓大家以為雙男主「耽改劇」會成為主流，同事們更笑言，大抵以後也不需要女主角呢。那麼，何謂「耽改」呢？

耽改劇「賣腐」 播映無期

「耽改」來自「耽美」，根據百度百科，「耽美，耽於美色，耽即沉溺、入迷的意思，指沉溺於唯美、浪漫的事物。」耽美一詞產自日本，原指唯美主義，在內地則漸漸演變成男同性戀（BL，Boy's Love）的意思。內地耽美文學本屬小眾，有不同題材的耽美小說、漫畫、動漫，又稱「賣腐」，而喜歡看耽美的女性，稱為「腐女」。

隨着網絡的傳播性，耽美文學漸漸廣受歡迎，有耽美作品被影視化，改編拍成劇集，便是耽改劇。以往因為社會風氣及尺度問題，耽改劇會把原著作品內的男男愛情改編成兄弟情、江湖情，只是暗暗賣腐，隨着《陳情令》和《山河令》大收旺場，據說之後拍攝的男男愛情綫愈來愈直白，只是在禁令之下，這些劇不知何時才能出土了。

內地《光明日報》發表文章，指出「要警惕耽改劇把大眾審美帶入歧途」，認為「耽改劇盛行，無疑會讓處於人生觀、價值觀關鍵塑造期的青少年產生困惑和迷失……如放任其發展，必然會對主流文化和價值產生衝擊，將大眾審美帶入歧途，導致三觀跟着五官走。」我認為這只是部分原因。

最近，我了解過內地對同性戀的看法，原來內地並無法例禁止或規管同性戀行為，在內地同性關係不是違法的；但是，國家一定不會鼓勵同性戀，原因很簡單，因為影響生育率。須知道內地在70年代實施「一孩政策」，直至2016年才結束，而根據今年5月11日發表的第七次人口普查結果，2020年有1,200萬名嬰兒出生，比2019年的1,465萬下降了18%，生育率只是每名婦女生了1.3個孩子，有傳媒形容是斷崖式下跌。若出生率持續下跌，將對內地的人口結構、勞動力以至長遠發展造成負面影響。

影響生育觀念 恐礙長遠經濟發展

改革開放後，內地的經濟發展很大程度上依靠人口優勢，出生率低會讓人口紅利逐漸消失，但在面對美國打壓及新冠疫情雙重打擊下，內地要維持自身經濟活力，便需要靠內循環，人口結構及質量都非常重要。在這情勢下，鼓勵生育也來不及，今年開放三孩政策的原因亦在於此。

相反，若耽改劇變成主流，進一步影響人民戀愛、結婚、生育、傳宗接代的觀念，愈來愈多人喜歡同性、愈來愈少人生育，勢將打擊內地的人口活力及長遠經濟發展，我認為這是國家「禁耽改」所傳達的重要信息。

至於「娘炮」，則是指女性化、娘娘腔的男性，或是韓星那類花美男。在「禁娘炮」之前，內地的確有些男星以花美男、濃妝豔抹或陰柔的形象示人，廣電局公告要「堅決杜絕娘炮等畸形審美」後，讓很多男星一夜變回「行走的荷爾蒙」，紛紛秀肌肉甚至蓄鬍鬚，展示陽剛硬朗的一面。

男星秀肌肉 變「行走荷爾蒙」

為甚麼要「禁娘炮」，有人從社會學、性別定型、性別多元等不同角度解讀。我則認為這是國家危機感強，傳達隨時預備打仗的信息。

近年中美關係一直處於繃緊狀態，中美貿易戰是沒硝煙的戰爭，來一場實打實的戰爭也不是沒可能。最近便有外媒報道，在特朗普擔任美國總統的最後階段，美國軍方最高將領馬克米利（Mark Milley）將軍便曾於去年10月30日及今年1月8日，兩度與中國中央軍委聯合參謀部參謀長李作成秘密通話。

報道說，米利在第一通電話表示，美國不會對中國發動襲擊，若將發動襲擊會事先通知，但在第二通電話則說「事情看起來可能不穩定……但民主有時候就是有點亂」，反映米利擔心特朗普會對中國開戰；報道又指，眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）對米利說：「他（特朗普）是個瘋子，你知道他瘋了。」

中美關係持續繃緊 須時刻備戰

雖然目前美國政府已改朝換代，拜登的表現似乎比特朗普理性，但很多人擔心拜登會因健康等問題未能完成任期，若屆時特朗普東山再起，難保他不會亂來。

中國承載着包括港澳同胞在內14億人民的命運，若中國崩潰，不論政治或經濟上都將對全世界有重大影響。國家主席習近平強調「上下同欲者勝」，所指的不單是抗疫一戰，還有全國上下同心同德，了解國家必須時刻備戰，他在今年9月15日視察駐陝西部隊基地便強調，要聚焦備戰打仗，加快創新發展，全面提升履行使命任務能力，建設世界一流軍隊。

在這個大前提下，娘炮真的不合時宜。其實在「禁娘炮」之前，內地早在今年年初推動教育改革，全面提升體育教育質量，更多注重學生陽剛之氣的培養，防止男性青少年女性化；同時要求高中學生了解武術功法和武德，樹立習武強身、保家衞國的國防意識。

我認為即使整頓娛樂圈、「禁娘炮」，並不表示獨沽一味只演、只看軍旅劇，但是國家傳達的信息很清楚，就是提醒男藝人要有男子漢的模樣，要肩負責任、做好榜樣，反映國家具遠見、危機感強，用心良苦。

中聯辦官員落區 給港人3大信息

香港的情況又如何？國家有甚麼信息要傳遞給香港？中聯辦7位官員在國慶期間分別落區，走訪港九新界多個社區，探訪了劏房、籠屋、公屋和過渡性房屋的基層住戶，包括獨居長者，亦走訪了中醫診所和中小旅行社，視察了北區的發展，又有聆聽年輕人談創科等等。我認為這不是做秀，而是要向香港市民傳遞以下信息：

一、中央執政為民，以民為本，走入群眾，關心民生疾苦；

二、中央關切民生問題，有破解香港深層次問題的毅力和決心，包括要告別劏房；

三、示範、激勵和鞭策特區政府的官員，管治班子要接地氣，要以人民為發展的中心，才能有效施政。

換句話說，和整頓內地娛樂圈的各項禁令一樣，中央政府對特區政府及香港市民傳達的信息，也是清楚明確的。