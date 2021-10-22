善用公私營協作 優化基層醫療

在本屆政府任期內，食衞局着力推動在18區興建地區康健中心，配合基層醫療的發展推動「醫社結合」計劃，完善由預防疾病、健康教育到醫治的一條龍服務。到現時為止，除了葵青及深水埗地區康健中心外，北區和離島地區康健站亦已投入運作，另外觀塘、大埔、中西區、東區和沙田的康健站亦將於本月下旬陸續啟用。

最先開幕的葵青地區康健中心早於2019年已開始運作，初期對自身角色仍屬摸索階段，亦有部分傳媒批評其使用率低、提供服務有限等，加上受黑暴事件和新冠疫情影響，很多講座和團體活動被迫停辦。隨着疫情漸趨穩定，新冠疫苗接種計劃亦需要地區大力推廣，康健中心的定位逐漸成形。

一般康健中心除了有護士、藥劑師等健康專業人士進行評估及會面外，亦開辦健康教育和慢性疾病管理課程，配合衞生署、衞生防護中心等部門所提供的健康資訊，一同推廣公共衞生；部分中心亦設有復康及運動區、體感功能運動區等，務求利用創新科技，為市民提供具成本效益的慢性疾病管理和社區復康服務。

發揮樞紐角色 建「醫社結合」網絡

此外，康健中心亦發揮在各區基層醫療樞紐的角色，利用社區已有的家庭醫生及中醫師等跨專業網絡，與各個提供醫療健康服務的社區夥伴，構建完整「醫社結合」網絡，輕則進行社區預防，重則到醫院治療，改善以往病人治療後欠缺連貫性復康及保健的情況，亦加強市民對慢性病預防及管理的認識，以減低患上併發症及重症的風險。

另外，社福機構所承辦的一些社會服務，如精神康復中心、老人中心等，透過與康健中心協作，亦可加強支援和健康教育，甚至可多推動上門醫護服務，減少病人進出醫院的時間，提高效益。

眾所周知，本港在第二層及第三層醫療服務，即一般門診及入院服務、重症或嚴重疾病處理方面，均達世界級水準，雖然公私營極度不均，但整體質素及效率仍屬世界前列。至於第一層即基層醫療服務，以往資源分散在不同社福機構、長者護理中心，以及私家全科醫生和中醫身上，由於資源太分散缺乏整體性，往往遭人垢病。

隨着香港人的醫療知識水平日益提高，完善基層醫療服務、從源頭着手減低患慢性疾病人數以及併發症的比率尤其重要，香港人由於工時長、壓力大，運動及作息時間相對較少，患有慢性疾病的比率，與很多西方先進國家不相伯仲，患有近視的比率亦在世界前列。

前瞻性策略 引入創科元素

所謂「公共衞生經濟學」，往往就是探討如何分配有限資源，用在公共衞生醫療的痛點上，並緊密監察成效，以取得實質社會經濟效益；而這些公共衞生大政策，實在需要政府督導、統籌，分配資源到各持份者身上，才能達致有效益的目標。

在醫護人力資源分配上，縱然政府不能對私營市場作出太多監控，以免妨礙自由經濟，但絕對可以透過公私營協作計劃，強化政府在私人市場的角色，以往「耀眼行動」白內障手術計劃以及最近疫苗接種中心便是極佳例子。單靠公立醫院聘請更多人手，未必能解決現時面對的各種問題；反之，採用較彈性的公私營合作計劃，配合有前瞻性和目標為本的公共衞生策略，盡量優化基層醫療，引入創科元素的大健康數據，提升整體市民健康本錢，才是政府應主導的大方向。

（文章只代表個人立場）