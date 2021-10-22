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PS5新功能測試 分享遊戲截圖錄影

行政人員版 2021/10/22

分享：

透過手機分享遊戲截圖、錄影等功能，早已在Xbox出現，而Sony亦有意將這些功能增至PS5。Sony日前宣布，率先向日本和加拿大的PS5 beta玩家開放這項功能的測試。

玩家在開啟相關選項後，在主機上

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欄名 : 科技新知

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