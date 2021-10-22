PS5新功能測試 分享遊戲截圖錄影 行政人員版 2021/10/22 分享： 透過手機分享遊戲截圖、錄影等功能，早已在Xbox出現，而Sony亦有意將這些功能增至PS5。Sony日前宣布，率先向日本和加拿大的PS5 beta玩家開放這項功能的測試。 玩家在開啟相關選項後，在主機上 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 特朗普新社交平台 TRUTH Social下月測試 今日 特朗普新社交平台 TRUTH Social下月測試 華為WATCH 3系列 港可支援Huawei Pay 2021/10/21 華為WATCH 3系列 港可支援Huawei Pay 蘋果67W充電器 無法快充新MacBook Pro 2021/10/21 蘋果67W充電器 無法快充新MacBook Pro PS5在美銷量上月超Switch 2021/10/20 PS5在美銷量上月超Switch Wear OS 2語音助理功能出錯 2021/10/20 Wear OS 2語音助理功能出錯 商業 科技行業 科技硬件 科技軟件 Sony PlayStation XBOX