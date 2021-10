黛安收到風,惠康超市同Market Place by Jasons有快閃優惠,即日起至星期日(24日),去惠康、Market Place by Jasons、Market Place、3hreesixty、Oliver's The Delicatessen及Jasons ichiba,即可以快閃優惠價$100買5杯Häagen-Dazs雪糕(95-100毫升),yuu會員更可以$15追加買第6杯㖭,共有9款口味可以揀,包括3款全新嘅扭紋脆脆系列,唔好錯過呀。

本文轉載自《晴報》