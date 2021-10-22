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LINE FRIENDS新店落戶屯門市廣場 推一系列本土特色產品

行政人員版 04:00 2021/10/22

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LINE FRIENDS喺香港有唔少粉絲，繼早前喺銅鑼灣希慎廣場同觀塘apm開咗兩間Pop-Up Store後，黛安聽公關姊妹講，第3間分店將落戶屯門市廣場，明日（23日）正式開業喇，除咗有打卡位，仲會推出一系列富本土特色嘅BROWN & FRIENDS新產品，一定要去朝聖啊！

新Pop-Up Store集維港景色、本土交通、美食等於一身，仲有以「BROWN & FRIENDS IN HONG KONG」做設計主題，推出4款加入本地元素嘅襟章，其中「BROWN與CONY搭綠的」和「BROWN陪CONY去SHOPPING」仲係屯門店限定款，每個售$19.

另外，為慶祝BROWN & FRIENDS踏入10周年，新店開幕日會公開發售紀念版商品，仲會推出3款由本地班底精釀啤酒廠100%在港釀製、限量發售嘅紀念版手工啤酒，包括白蘭口味、葡萄柚口味同經典口味，每款售$49.此外，仲有唔少主題設計商品，會喺開幕日至本月底喺呢間新店率先發售，粉絲記得去掃貨喇。

本文轉載自《晴報

屯門店限定款襟章

屯門店限定款襟章

紀念版手工啤酒

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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