我跟行家說，我現在非常「離地」，我只能從普羅大眾的視覺去看廣告。行家問不會有客戶要求我親自出馬嗎？相信有些客戶是慕我名字而來的。

我說不會的，聘用我們的客戶都知道我不會落場，如果我說由我親自主理的話，大概會嚇走了他們。

相信我是最不怕承認自己離地的廣告集團老闆。原因之一是，我比其他老闆更離地。

而且我們集團已經是一個包括多種營銷業務的廣告集團，別說我作為一個「老人家」很難精通每一個專業，即使年輕的廣告人未必可以做到。正如一個包括多種運動的體育會，要找一個同時參與足球、籃球、排球和田徑比賽的運動員，也不大可能吧。

而且正如Philip Kotler在《Marketing 5.0》中說，Marketing其實是Market-ing，意思是市場環境時刻在改變，媒介、消費者、科技都在改變，營銷也應持續演變以適應不斷變遷的市場。我年紀不輕，我會虛心學習，但我一定不夠年輕人學得快。正如我會保持運動，但不會勉強自己成為場上的運動員一樣。

每個人在不同階段也有不同的優勢。要跟上時代的變化，學習新技能，絕對不是我這個人生階段的優勢。但要為年輕廣告人搭建舞台，給予他們適當的土壤和養分，分享智慧和經驗，我仍有心有力，所以我會繼續毫不羞恥地跟人說「我很離地」。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》