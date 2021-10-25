引領全球支付科技　Visa擁抱開放支付生態圈促進經濟

▲ 肖欽文明言Visa未來希望協助更多企業使用電子支付。

長久以來，很多香港人以為Visa是信用卡公司，實際上信用卡或支付卡是由銀行發出，而Visa就透過其先進的支付處理網絡VisaNet，每秒處理超過65,000筆支付交易。但由於實體或網上店舖大多都清晰表明接受何種信用卡支付渠道技術，人們便容易誤把Visa等同於信用卡公司。

事實上，Visa作為匯聚網絡的網絡，透過與銀行、金融科技初創及支付生態系統中的合作夥伴連接在一起，提供創新支付技術，優化消費者及和商家的支付體驗，範圍不只限於處理信用卡、扣帳卡（Debit card）和預付卡（Prepaid card）的支付交易。隨着數碼轉型已成趨勢，各種支付方式乘勢而起，Visa的目光不再侷限於實體卡支付交易的業務，而是放眼於協助更多商戶和各行各業連繫各種數碼支付工具及網絡，促進買賣雙方聯繫的資訊網絡，拓展更多營商機會。

新冠肺炎令原本已經在進展中的數碼轉型加速，Visa香港商務解決方案總經理肖欽文指出，疫情令很多香港大小商戶陸續採用電子支付交易，而Visa正是要連接買方與賣方，透過增加包括電子錢包在內的電子支付渠道，完善消費者購物期間的支付體驗。

自2019年年底新冠肺炎疫情以來，Visa便定期發表Visa Global Back to Business Study報告，追蹤中小企業經營者及消費者取態的轉變。根據於9月發表的第五期報告，發現80%受訪的香港消費者認為疫情已經徹底改變了購物的支付方式。報告又指出，47%受訪的香港中小企業認為疫情是機遇，有助公司開發新產品或推廣不同產品，46%已經採用全新電子支付方式，42%更因為疫情而開展全新業務。

中小企由於業務規模不大，往往難以向銀行申請商務信用卡，很多時候使用分散的支付方式，靠個人信用卡、商業戶口甚至流動現金支帳或墊資，壞處是帳目容易混亂，而且限制了可動用資金的空間。肖欽文形容，小型企業理論上熱衷使用符合成本效益的方法來完成各項支付交易，但往往因為缺乏支援而未能使用。他稱，小型企業不容易申請商業信用卡，被迫用個人信用卡為公司開支結帳，最終會妨礙小型企業管理公司開銷。

以上中小企所面對的難題，便促成了Visa與Reap合作。

與一站式財務管理平台Reap攜手合作 解決中小企營運資金問題

現今香港中小企在傳統銀行開設商業戶口甚至貸款，絕非易事。香港監管部門和銀行近年均配合全球趨勢，加強戶口持有人和相關公司的背景審查，一旦中小企本身沒有完整或長時間的營運紀錄，很大機會拒絕開戶或貸款申請。對於中小企而言，缺乏商業戶口將難以促進更多交易，同時，由於中小企對短期流動資金需求一般比大企業大，貸款門檻度高意味業務難以進一步發展。

▲ 郭大任表示，Reap體會到中小商戶的難處，因此以一站式支付及管理平台的形式，協助他們降低交易及營運成本。

於香港成立、同時於新加坡設有辦公室的金融科技初創公司Reap，當初看準中小企所面對的困局，因而開發專為中小企而設，旨在協助他們建立以實時及數據為本的一站式財務管理平台，及近期推出全新的智能公司信用卡Reap Card，助中小企業簡化複雜財務流程，協助較傳統的行業如批發、貿易、零售、服務等行業數碼化。使用公司信用卡Reap Card（參考連結：https://reap.global/zh-hk/card/）在Reap平台付款，每筆公司款項更可獲得長達58日的免息還款期，助商戶盡可能善用現金流應付日常開支，把握每個業務增長機會。用戶可自行設立無限張虛擬或實體附屬卡予員工，既可用作員工報銷費用，亦可在附屬信用卡預設限額或支付限制，方便管理及控制預算。

Reap聯席創辦人郭大任（Daren）稱，Visa是其中一個重要合作夥伴，深明Reap一心協助中小企滿足財務管理需要，在各方面也協助Reap進一步發展。Reap與Visa推出的全新公司信用卡，除了利用Visa多重安全及認證系統確保無縫安全的支付體驗外，更為中小企解決成長發展的根本性問題，提供更大自主性。

Visa推出Visa B2B Connect服務，瞄準跨境商務支付的龐大商機

另一方面，跨境支付也是經常困擾中小企的議題，因其一般做法是透過銀行電滙（簡稱T/T），但由於中小企一般生意額不大或流動資金有限，每宗一百幾十元的電滙費用，累積下來便成為沉重的開支。再者，當同時涉及跨境和跨行之間的滙款，不但要經過「中介銀行」（Intermediary bank），也涉及資料在不同系統間轉換，時間上更難以掌握，過程也不透明，變相令交易買賣雙方均處於被動狀態，對中小企而言更是限制了資金調配能力。

肖欽文明言，Visa B2B Connect服務正是協助中小企降低跨境交易成本及簡化程序，最重要是過程透明，令交易雙方能夠預算時間。Visa B2B Connect是Visa建立和運作的多邊支付平台，支付銀行只需要連繫Visa B2B Connect，便可與收款銀行直接交易，毋須再經中介銀行，一切化繁為簡，節省時間和成本。肖欽文強調，中小企可因應需要，通過其銀行選擇使用Visa B2B Connect來填補平常使用的跨境支付服務不足，而Visa希望的是在支付方案及選項上提供不同選擇。

直至現時為止，Visa B2B Connect已覆蓋全球超過100個市場。在香港，創興銀行是亞洲首間連接Visa B2B Connect網絡的銀行。

創興銀行營運總監周德華表示，我們在今年九月底已正式連接Visa B2B Connect，成為香港以及亞太地區首間落實計劃的銀行。我們很榮幸加入Visa的全球網絡，共同推動金融和科技高度融合，為中小企業客戶提供更簡單、便捷和低成本的跨境交易服務，提升服務質素及客戶體驗。

（資料由客戶提供）