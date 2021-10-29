便捷管理國際滙款　中小企開拓跨境業務致勝之道

新冠肺炎疫情改變全球營商環境，踏入後疫情的經濟復甦時期，隨着零售業數碼轉型加速發展，更見中小企進軍國際商業世界的新機遇。經歷疫情的動盪市況，中小企要打好發展跨境業務的基礎，更要懂得靈活管理國際滙款，控制成本和規避外滙風險，將目標市場放眼世界各地。

節省高昂手續費 享優惠外滙價格

迎接跨境業務復甦，中小企應抓緊發展跨境業務的新機遇，放眼國際市場。經營跨境貿易的企業無可避免地需面對外滙風險。當企業從客戶收款及向海外供應商付款時，都需要處理大筆而頻密的跨境支付，更會因外滙市場波動而影響成本, 或導致利潤下降。

隨着金融科技普及，有更多專注於跨境滙款、環球貨幣收付款方案的服務平台出現，為中小企帶來快捷的國際滙款服務、更優惠的外滙價格。有別於用傳統方式經由銀行處理國際滙款，有機會被收取相對高昂的手續費，國際滙款服務平台OFX提供一個涵蓋不同貨幣的環球貨幣帳戶，採用具吸引力的外滙價格，只收取相宜的手續費(單筆匯款超過5萬港元更免平台手續費），讓中小企開拓跨境業務的同時，節省國際滙款的手續費和處理滙款的時間，同時達到開源及節流之效。

24小時交收環球貨幣 加快資金流通

走過經濟低谷，中小企更要時刻管理好自己的現金流，便捷的滙款服務能避免中小企出現資金缺口。OFX滙款提供網上系統，80%的主要貨幣交易能夠在收到客戶款項後24小時內到帳，無論是需要以外幣支付帳單、向海外員工支薪，甚至在海外納稅，均可快至一個營業日完成。快速完成國際滙款，能有助加快中小企資金流通，隨時隨地抓緊商機，減少現金周轉不靈的危機。

▲ OFX香港辦公室可提供三語的客戶支援服務，加上世界各地辦事處均會提供支援，可全天候為客戶提供服務。

中小企要提升跨境業務的競爭力，在選擇國際滙款夥伴時需注意其專業性及方便性。OFX集團擁有23年環球滙款經驗，自2013年起於澳洲證券交易所上市，受全球超過50家監管機構規管，為客戶提供超過50種貨幣轉帳至170多個國家。該集團在香港設有辦事處，為方便企業解決滙款問題，辦事處OFX專員採用英語、廣東話及普通話支援。加上全球其他7個辦事處，提供24/7全天候真人客戶服務，以個人化專屬服務配合需要。

預先設定心儀滙率 優惠滙率盡在掌握

為省卻中小企管理國際滙款的麻煩，OFX更為合資格的企業提供遠期合約(Forward Contracts)，鎖定目前心儀匯率，隨時於12個月內完成交易。同時，OFX設有「限價單」（Target Rate Transfers）的服務，當到達預設的目標滙率時，OFX會立即啟動交易並通知客戶，由專人代為完成兌換。加上滙率提示（Rate Alerts）功能，當到達指定滙率，客戶便會即時收到電郵或短信通知，幫助中小企時刻掌握最優惠的滙率，降低因滙率波動衍生的額外營運成本。

▲ OFX的網上平台使用方便，可輕鬆處理全球的滙款交易。

外滙市場不時因國際環境改變而波動，中小企或因業務瑣碎繁忙，無暇時刻留意外滙市場變化，未能把握有利營商的機會。OFX能為中小企提供專業的外滙諮詢服務，憑着專業的外滙市場觸覺，協助客戶設定適合自己業務的外匯管理方案，在波動的外滙市場更有效管理外匯風險。

OFX提供免費諮詢服務，幫助中小企分析及管理外滙風險。想要了解更多，請即登入OFX網站，填寫表格，將會有OFX外滙專家聯絡你，提供專業可靠的指引和資訊，讓你在發展跨境業務盡享優勢。



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