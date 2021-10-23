灣仔長臂猿保育展覽 設打卡位及免費藝術工作坊

10月24日為國際長臂猿日，嘉道理農場暨植物園由即日起至24日，於灣仔利東街舉辦《離地森活》長臂猿保育展覽，把中庭搖身一變成為熱帶雨林研究基地，增加大眾對長臂猿及森林保育的認識和關注。

在鬧市中搭建的熱

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