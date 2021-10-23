躍動港島南 「點綫面體」布局

海洋公園水上樂園上月正式開幕，令港島南區再次成為遊人焦點。其實南區還有不少好去處，卻因景點之間欠缺連繫，一直未能將遊人由海洋公園引導致其他景點，而旅客過於集中，也引起當區居民不便。

政府於上一份施政報告提出「躍動港島南」計劃，指港島南區擁有優美的天然地貌，以及主題樂園、郊野公園、沙灘、避風塘等眾多具潛力的旅遊資源，有意將南區發展為宜居宜遊的地區，而最新一份施政報告則交代計劃下多個項目已進入研究階段。政府應趁是次機會，作更完善的規劃布局，處理南區的發展難題。

南區雖坐擁豐富旅遊資源，惟一如本港各區，發展旅遊時面對不少限制。有學者接受智經訪問表示，香港具備條件發展多元旅遊產品，承載力卻有限，每處境點均規模很小。

居民為本體 奠定改造方向

不過，香港作為小城市，卻有景點易於連繫的優勢，能在彈丸之地為旅客提供多類和多重面貌的旅遊體驗，問題只在於如何疏導人流。

當局可採取「點綫面體」的布局策略，整合並串連社區內的旅遊及歷史文化資源，以縮短景點往來時間。當中的「點」，是指旅遊區內不同資源，包括景點、酒店及零售商店等旅遊點；「綫」是以妥善規劃的交通路綫，連繫不同旅遊點；「面」則是指多條路綫相輔相成，形成旅遊網絡，呈現地區獨特面貌。

而整個布局策略的中心，是以「居民為本體」的理念。疫情扭轉全球旅遊生態，追求文化特色體驗的特色旅遊興起，居民作為社區的最大持份者，若其對旅遊發展的期望和認知不符，便難以支持有特色的地區旅遊規劃。因此，在「點綫面」的規劃過程中，需要加入「以居民為本體」的理念，奠定改造地區布局的方向，以減低潛在阻力。

拓水上交通 改善碼頭設計

海洋公園以外，港島南區其他旅遊資源過去未有充分發揮，反映南區景點之間未能建立有系統且全面的路綫和網絡，方便旅客一次過遊覽多個景點。另外，智經與地區代表、商戶及當區居民訪談後，發現交通仍是各持份者對發展南區為旅遊勝地的最大憂慮。

發展局今年8月發表「躍動港島南概念總綱計劃1.0」，提出15項建議，以加強南區連繫及易行、釋放發展潛力等。然而，它對旅遊發展的着墨不多，未見有以南區為整體的完整旅遊景區布局。

政府計劃在來年發表「躍動港島南概念總綱計劃2.0」，為了充分發揮南區的旅遊資源和回應社區持份者的憂慮，當局應考慮採取以下3項措施。

首先，當局規劃南區布局時，需要建立交通網絡，貫穿分布在南區各地的多個旅遊點。目前南區的陸上交通無法滿足區內的交通需求，而南區臨近海岸，要增加交通容量，可向海路發展。最新一份施政報告便提到，會善用水上交通，將海洋公園和其他地方更好地連接起來。

當局可考慮針對外地或假日旅客、一般公眾人士等不同乘客，興建或改善碼頭和渡輪設施，方便遊人穿梭南區，同時起分流作用，以平衡居民和旅客所需。政府亦應趁此機會，審視南區各景點的梯台、碼頭，於設計和配套上有何值得改善之處。

推多元遊樂 體驗食住遊購

當南區的水上航綫成形，香港仔、鴨脷洲和附近景點便有望更緊密連繫。位處這些地帶的商戶、主題公園、旅遊活動或設施營辦者等持份者，可合作提供多元體驗，如共同規劃旅遊路綫及活動，讓旅客遊歷各具風貌的遊樂地帶。

有在南區經營舢舨遊活動的業界代表向智經表示，與鄰近酒店和商戶合作設計多「點」行程，冀帶來協同效應。有關做法可讓旅客透過「食、住、遊、購」等活動，體驗香港仔一帶的獨特漁村風貌，同時吸引更多旅客到訪相關景點，料有助分散人流，並為區內帶來廣泛經濟收益。

了解居民意見 谷地區經濟

旅遊規劃時，應配合定期了解居民情緒和建議的調查，分析居民對區內發展旅遊的意見，因應他們的期望和認知，調整發展策略及步伐，例如透過改道、分流及縮短等方式，改變「點綫面」布局，調整區內旅遊活動流向，從而紓緩旅客與居民之間的張力。

居民參與接待遊客，亦有助減少旅客與居民產生摩擦的機會。有關方面可透過招攬街坊成為社區導賞員，讓他們參與社區旅遊活動，從而塑造一個協調及和諧的公共空間。

港島南區的旅遊布局未臻完善，導致個別景點超出負荷，其他景點的持份者則未能受惠。當局應藉「躍動港島南」計劃，引入「點綫面體」策略，連接區內景點及旅遊資源，產生協同效應，帶動地區經濟，同時滿足居民期望和需要，使旅遊和民生得以並存。

▲ 港島南區坐擁豐富旅遊資源，既有主題公園、郊野公園和多個沙灘，香港仔避風塘和鴨脷洲一帶亦別具漁村風情。（資料圖片）