無人駕駛汽車戰 Uber瀕出局啟示

上周本欄描述了無人駕駛汽車如何改造交通，重塑城市《無人駕駛汽車普及的未來》（2021年10月16日）。意識到這種變革的潛力的當然不止筆者。包括Apple、Google、Telsa、Amazon在內的科技公司不惜重金研發自動駕駛技術；傳統汽車製造商如通用（General Motors）、福特（Ford）等也競相參與，以免被科技洪流淘汰。

研操作系統 戰略誤判欠測試

現時是這場大戰的前夕，就像第一代蘋果手機誕生之前一樣。個人交通市場的全球總值約為每年10萬億美元，那一家公司率先推出可靠的無人駕駛汽車和操作系統，便可順理成章佔據主導地位。當中Uber一度被視為這場戰鬥的大熱門。它的叫車服務已攻佔超過500個大城市，憑藉其強大的品牌和客戶基礎，Uber應該最有資格過渡成無人駕駛車隊服務商。相對而言，傳統車廠承襲了製造車輛的機械知識；Telsa擁有汽車電池技術；Google則精於機器學習；但它們都欠缺作為交通服務供應商的經驗，也缺乏對市場需求和客戶行為的深刻理解。

另一方面，Uber清楚目前的生意模式無法持久：依靠人類司機的叫車業務無法與滿街的全自動駕駛汽車抗衡；其聯合創始人Travis Kalanick便說：「開發一款自動駕駛汽車關乎我們的基本生存。」這一威脅激發起公司的創新。於是它與富豪汽車（Volvo）合作，於2016年在美國匹茲堡（Pittsburgh）首度試運營自動駕駛汽車服務，又收購Otto幫助研發自家的激光雷達系統，這是無人駕駛技術的關鍵，而Otto便是由Google母公司Alphabet多名高層離職所創。

然而，Uber的研發並非一帆風順，在2020年底更將旗下自動駕駛部門Advanced Technologies Group（ATG）出售。至今Uber已為ATG損失了約5億美元，並且幾可肯定它已在這場無人車大戰中「出局」。從Uber的教訓，我們可明白開發無人駕駛技術有多困難。

首先，Uber在戰略上出現誤判。現時Uber作為中介將乘客與司機匹配，毋須擁有一輛車就能提供交通服務，因此拿到了利潤的大頭。在開發自動駕駛技術的同時，它希望保持其「輕資產、高利潤」的模式，集中研發操作系統而非一部完整的無人車。它盼望像當初Google推出Android作業系統一樣，憑藉軟件取得自動駕駛領域的主動權，而毋須投入龐大資本營運自己的無人車隊。

這種想法讓Uber沒有下定決心在現實道路上進行充足測試。Alphabet旗下的Waymo自動駕駛汽車已經在20多個城市累積行駛3,200萬公里；通用汽車旗下的Cruise也利用自動駕駛汽車送貨達5萬次。相比之下，Uber每週在道路上的車還不到10輛，測試里程遠遠落後對手。其結果是Uber的系統更缺乏實際行車數據進行訓練。2018年3月，Uber的自動駕駛汽車在亞利桑那州的街道上撞死一名婦人。美國安全運輸委員會歸咎Uber為責任方，因為車上系統對該路人作出錯誤判斷，而當時在車上的安全駕駛員又用手機看電視節目，未能及時剎停車輛。這起事件令當局叫停Uber的測試，造成研發進度的進一步延誤。

未建數碼地圖 仍須依賴Google

其次，Uber一直無法成功建立自己的數碼地圖。對於無人車的駕駛系統來說，地圖數據是進行分析和決策的根本基石。Kalanick曾以為Uber每天服務的里程大約有1.6億公里，可以利用這些數據迅速完善其自動駕駛地圖和導航系統。然而，現實上要把大量街景相片進行測繪並製成高精確度的地圖並非易事。2015年，Uber曾在在墨西哥部署街景車輛，又曾試圖收購諾基亞的地圖軟件，均未能成功，至今仍須依賴Google的地圖。

Uber曾揚言自動駕駛汽車在2019年就可以上路，結果當然事與願違。Waymo的前執行長John Krafcik便呼籲以更謙虛的態度來看待全自動駕駛技術。他說：「真要送全自動駕駛汽車上路，比送火箭登天更難！」原因在於，每一次的自動駕駛都要經歷眾多變數，例如天氣、路人、其他車輛等，而每一次都需要安全無虞，不能出任何差池。火箭發射雖然複雜，但只須安全地完成一次便可。本欄下篇將介紹這場大戰中餘下的幾家公司，如何攻堅最後的難關-汽車人工智能。

▲ Uber清楚目前的生意模式無法持久，依靠人類司機的叫車業務無法與滿街的全自動駕駛汽車抗衡。（路透社資料圖片）