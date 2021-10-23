野豬入侵市區 港府應怎管理？

西班牙有著名的奔牛節，香港則不時有野豬在市區奔走。早前社交媒體廣傳一段視頻，一群20多隻的野豬在港島的一條馬路上奔跑，似乎在追趕一輛的士。

港鐵機場奔走 攻擊行山市民

用手機在市區捕捉野豬的身影幾乎成為我們一項運動，眾多朋友紛紛在社交媒體上載野豬漫遊全港各地的片段。有市民在去年拍攝到幾頭野豬在中環中國銀行總行外的水池暢泳；今年年中有網民看到小野豬在港鐵鰂魚涌站登上列車；也曾有視頻顯示身形龐大的野豬蹬着後腿、前腿趴在大型垃圾桶上方並探頭在垃圾桶內「搵食」，片段更登上外國報章。

野豬們何時變得不再可愛且令人感到討厭，甚至造成威脅呢？是打從牠們侵入了港鐵堅尼地城、黃竹坑和鰂魚涌等站？是牠們闖入香港國際機場停機坪？又或是牠們走到市區的街道上與路人一起競步時開始？

或許是自從牠們開始襲擊市民？今年7月就有行山客在鰂魚涌被野豬咬傷。數星期前，一名老婦在山頂附近遭野豬襲擊導致手肘、骨盆被撞碎，據報她需要接受5小時手術、治療花費了約50萬港元。雖然野豬攻擊人類並不常見，但後果卻可以很嚴重；現在或許是時候重新檢視針對野豬的管理措施。

野豬並非在家飼養的寵物，雖然有些人非常主動餵飼街上的野豬，這亦更吸引牠們走進市區。成年野豬的體長達2米、肩高近1米、體重可達200公斤，小孩、長者又或身形較細小的朋友面對這樣的龐然大物自然會感到害怕。野豬是雜食性動物、長有鋒利的牙齒、行動迅速、游泳能力強、一般在夜間活動。牠們吃得很雜，既會吃植物、也會捕食小動物、甚至在燒烤場和垃圾桶尋找食物。牠們身上也帶有不少寄生蟲、細菌及傳染病毒。

積極控制數量 勿步羅馬後塵

本港沒有確實的野豬總數，而據漁農自然護理署2019年開展的研究推算，全港郊野地區約有1,800至3,300頭野豬。若以市民目擊牠們的頻率作估計，相信野豬的數量上升了。野豬的繁殖力強，約7個月至12個月大就具備繁殖能力，每年可生產一至兩次，每次能生產4到12隻小豬，平均每年6隻。這樣的話，野豬數目或可以每12個月便翻一番。

這並非香港獨有情況。野豬曾是鄉郊問題，現在牠們已入侵到市區，所到之處造成一定的破壞。牠們為巴塞隆那、柏林又或休斯敦等城市都帶來不少麻煩。據國家地理報道指，不少研究人員認為野豬是地球上最具破壞性的入侵物種之一。

羅馬有近5,000至6,000頭野豬、牠們成群結隊地走入市內吃垃圾，情況可以用猖獗去形容，以至這成為今年當地市長選舉的議題。自2018年起，羅馬當局每年捕獲及撲殺約1,000頭野豬。

澳洲野豬氾濫，數量逾2,400萬，被視為對農業造成禍害亦嚴重破壞環境。野豬某程度上對人類和地球生態都有害，主要原因是全球因野豬活動而出現的碳排放約為490萬噸，相當於110萬輛汽車的碳排放！為控制野豬數目，澳洲當局處理野豬的措施包括設置陷阱、使用毒餌、甚至射殺。

香港沒有狼和其他自然界的天敵來控制野豬數量，面對的問題就更大了。香港在管理野豬方面又有甚麼對策？漁護署現有的野豬管理措施包括捕捉及避孕或絕育、又或把野豬搬遷到遠離民居的郊野位置、以至安樂死及人道毀滅等。

以往，曾有兩支由民間志願人士組成的野豬狩獵隊，在接獲當局通知後會負責捕獵野豬；但其後受到一些維護動物權益人士反對，狩獵隊在數年前解散了。時移世易，相信今天愈來愈多市民支持控制野豬數目，尤其當身在市區卻受到野豬騷擾、生命安全受到威脅的情況時。是維護動物權益或人類安全更重要？在香港變成羅馬的情況之前，我們是否應更積極地控制野豬數量？