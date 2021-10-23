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海茵莊園「價細」登場 力吸上車及投資客

置業家居 2021/10/23

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將軍澳新盤海茵莊園「價細」出擊，入場價由$388.8萬起，「平」絕同區。

全盤九成單位為開放式及1房的海茵莊園，除了「細絕」外，亦以「價細」成為賣點。首批推出312伙，最平的開放式單位，實用面積203平

...

撰文 : 駱婉珊

欄名 : 編者的話

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