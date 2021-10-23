海茵莊園「價細」登場 力吸上車及投資客 置業家居 2021/10/23 分享： 將軍澳新盤海茵莊園「價細」出擊，入場價由$388.8萬起，「平」絕同區。 全盤九成單位為開放式及1房的海茵莊園，除了「細絕」外，亦以「價細」成為賣點。首批推出312伙，最平的開放式單位，實用面積203平 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 駱婉珊 欄名 : 編者的話 最新專欄文章 更多 納米樓愈建愈細 政府研設私樓限呎條款 2021/10/16 納米樓愈建愈細 政府研設私樓限呎條款 施政報告新房策正面 惟遠水不能救近火 2021/10/09 施政報告新房策正面 惟遠水不能救近火 《施政報告》公布在即 新盤推售暫未受影響 2021/10/02 《施政報告》公布在即 新盤推售暫未受影響 第四季新盤排山倒海 一手市場仍熱鬧 2021/09/25 第四季新盤排山倒海 一手市場仍熱鬧 納米單位歷10多年變化 由300呎到100多呎歷程 2021/09/18 納米單位歷10多年變化 由300呎到100多呎歷程 海茵莊園 將軍澳 日出康城 MONTEREY SAVANNAH 海翩滙 MALIBU LP6