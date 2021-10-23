想投資收租？可參考日出康城租賃

【新盤拆局】買樓投資收租，都係想回報好！將軍澳石角路新盤海茵莊園推售在即，主打細單位情況下，究竟投資收租會否理想？不妨日出康城一帶近期回報又係點？

據將軍澳區代理數據顯示，日出康城10月成交呎租水平分野

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