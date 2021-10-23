想投資收租？可參考日出康城租賃 置業家居 2021/10/23 分享： 【新盤拆局】買樓投資收租，都係想回報好！將軍澳石角路新盤海茵莊園推售在即，主打細單位情況下，究竟投資收租會否理想？不妨日出康城一帶近期回報又係點？ 據將軍澳區代理數據顯示，日出康城10月成交呎租水平分野 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 將軍澳海茵莊園「價細」出擊 首批312伙 折實價$388.8萬起 今日 將軍澳海茵莊園「價細」出擊 首批312伙 折實價$388.8萬起 海茵莊園全面睇 今日 海茵莊園全面睇 你可能感興趣 將軍澳海茵莊園「價細」出擊 首批312伙 折實價$388.8萬起 今日 01:00 將軍澳海茵莊園「價細」出擊 首批312伙 折實價$388.8萬起 海茵莊園全面睇 今日 01:00 海茵莊園全面睇 最新專欄文章 更多 將軍澳海茵莊園「價細」出擊 首批312伙 折實價$388.8萬起 今日 將軍澳海茵莊園「價細」出擊 首批312伙 折實價$388.8萬起 海茵莊園全面睇 今日 海茵莊園全面睇 獨家 - 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 2021/10/18 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 內地第三季GDP出爐 能否「保5」成焦點 2021/10/18 內地第三季GDP出爐 能否「保5」成焦點 騰訊短期增長放緩 惟中長綫仍向好 2021/10/18 騰訊短期增長放緩 惟中長綫仍向好 放盤 海茵莊園 日出康城 收租