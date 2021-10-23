九建海茵莊園地址位於石角路1號，比鄰日出康城及峻瀅，兩座住宅大樓提供1,556伙，戶型由開放式至3房單位，預計關鍵日期為2022年8月31日。海茵莊園標準戶主打1房單位，面積280至321平方呎，佔

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