海茵莊園全面睇 置業家居 2021/10/23 分享： 九建海茵莊園地址位於石角路1號，比鄰日出康城及峻瀅，兩座住宅大樓提供1,556伙，戶型由開放式至3房單位，預計關鍵日期為2022年8月31日。海茵莊園標準戶主打1房單位，面積280至321平方呎，佔 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 將軍澳海茵莊園「價細」出擊 首批312伙 折實價$388.8萬起 今日 將軍澳海茵莊園「價細」出擊 首批312伙 折實價$388.8萬起 想投資收租？可參考日出康城租賃 今日 想投資收租？可參考日出康城租賃 你可能感興趣 將軍澳海茵莊園「價細」出擊 首批312伙 折實價$388.8萬起 今日 01:00 將軍澳海茵莊園「價細」出擊 首批312伙 折實價$388.8萬起 想投資收租？可參考日出康城租賃 今日 01:00 想投資收租？可參考日出康城租賃 最新專欄文章 更多 將軍澳海茵莊園「價細」出擊 首批312伙 折實價$388.8萬起 今日 將軍澳海茵莊園「價細」出擊 首批312伙 折實價$388.8萬起 想投資收租？可參考日出康城租賃 今日 想投資收租？可參考日出康城租賃 獨家 - 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 2021/10/18 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 內地第三季GDP出爐 能否「保5」成焦點 2021/10/18 內地第三季GDP出爐 能否「保5」成焦點 騰訊短期增長放緩 惟中長綫仍向好 2021/10/18 騰訊短期增長放緩 惟中長綫仍向好 海茵莊園 一手市場