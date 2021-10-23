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將軍澳海茵莊園「價細」出擊 首批312伙 折實價$388.8萬起

置業家居 2021/10/23

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一手市場再有大型新盤供應，九建旗下將軍澳海茵莊園涉及1,556伙，項目日前公布首張價單，開放式單位折實價$388.8萬起。

海茵莊園公布首張價單，涉及312伙，實用面積由203至428平方呎，包括30個

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欄名 : 封面故事

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