將軍澳海茵莊園「價細」出擊 首批312伙 折實價$388.8萬起 置業家居 2021/10/23 分享： 一手市場再有大型新盤供應，九建旗下將軍澳海茵莊園涉及1,556伙，項目日前公布首張價單，開放式單位折實價$388.8萬起。 海茵莊園公布首張價單，涉及312伙，實用面積由203至428平方呎，包括30個 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 想投資收租？可參考日出康城租賃 今日 想投資收租？可參考日出康城租賃 海茵莊園全面睇 今日 海茵莊園全面睇 你可能感興趣 想投資收租？可參考日出康城租賃 今日 01:00 想投資收租？可參考日出康城租賃 海茵莊園全面睇 今日 01:00 海茵莊園全面睇 最新專欄文章 更多 海茵莊園全面睇 今日 海茵莊園全面睇 想投資收租？可參考日出康城租賃 今日 想投資收租？可參考日出康城租賃 獨家 - 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 2021/10/18 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 內地第三季GDP出爐 能否「保5」成焦點 2021/10/18 內地第三季GDP出爐 能否「保5」成焦點 騰訊短期增長放緩 惟中長綫仍向好 2021/10/18 騰訊短期增長放緩 惟中長綫仍向好 一手市場 海茵莊園