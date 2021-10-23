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堅尼地城KENNEDY 38 已上樓書 最細面積207呎 部署下月開售

置業家居 2021/10/23

分享：

堅尼地城卑路乍街新盤KENNEDY 38已上載樓書，提供341伙，實用面積由207至1,000平方呎，最快下周開放示範單位，料11月開售。

KENNEDY 38為單幢式住宅大樓，提供341個住宅單位，標

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欄名 : 新盤速遞

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