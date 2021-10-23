屯門OMA OMA 收樓在即 4.5萬呎會所設施率先曝光 置業家居 2021/10/23 分享： 永泰地產旗下屯門OMA OMA短期入伙，首度開放住客會所，更邀請有「港版石原里美」之稱的花樣滑冰運動員馬曉晴到場體驗，發展商指項目尚餘55伙，將以現樓形式發售。 永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 洪水橋#LYOS 首批至少69伙 下周開價及示位 今日 洪水橋#LYOS 首批至少69伙 下周開價及示位 天水圍Wetland Seasons Bay第2期 已批預售 涉388伙 擬下月登場 今日 天水圍Wetland Seasons Bay第2期 已批預售 涉388伙 擬下月登場 堅尼地城KENNEDY 38 已上樓書 最細面積207呎 部署下月開售 今日 堅尼地城KENNEDY 38 已上樓書 最細面積207呎 部署下月開售 皇第4,078呎複式大宅 盡顯日式禪意 2021/10/16 皇第4,078呎複式大宅 盡顯日式禪意 洪水橋#LYOS提供341伙 最快下周上樓書 2021/10/16 洪水橋#LYOS提供341伙 最快下周上樓書 一手市場 OMA OMA