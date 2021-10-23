屯門OMA OMA 收樓在即 4.5萬呎會所設施率先曝光

永泰地產旗下屯門OMA OMA短期入伙，首度開放住客會所，更邀請有「港版石原里美」之稱的花樣滑冰運動員馬曉晴到場體驗，發展商指項目尚餘55伙，將以現樓形式發售。

永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志

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