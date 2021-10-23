天水圍Wetland Seasons Bay第2期 已批預售 涉388伙 擬下月登場 置業家居 2021/10/23 分享： 天水圍新盤Wetland Seasons Bay第2期已批預售樓花，只有388伙，部署11月份出擊。新地副董事總經理雷霆指，項目獲批預售樓花同意書，為滿足向隅客的需求，最快於下周公布項目售樓說明書，有 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 洪水橋#LYOS 首批至少69伙 下周開價及示位 今日 洪水橋#LYOS 首批至少69伙 下周開價及示位 屯門OMA OMA 收樓在即 4.5萬呎會所設施率先曝光 今日 屯門OMA OMA 收樓在即 4.5萬呎會所設施率先曝光 堅尼地城KENNEDY 38 已上樓書 最細面積207呎 部署下月開售 今日 堅尼地城KENNEDY 38 已上樓書 最細面積207呎 部署下月開售 皇第4,078呎複式大宅 盡顯日式禪意 2021/10/16 皇第4,078呎複式大宅 盡顯日式禪意 洪水橋#LYOS提供341伙 最快下周上樓書 2021/10/16 洪水橋#LYOS提供341伙 最快下周上樓書 一手市場