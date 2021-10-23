洪水橋#LYOS 首批至少69伙 下周開價及示位

長實洪水橋新盤#LYOS樓書已上載，下周開放示範單位及價單，首批單位不少於69伙，關鍵日期為2023年9月30日。

長實高級營業經理楊桂玲介紹，#LYOS前庭花園戶分布在住宅大樓地下，單位實用面積由

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