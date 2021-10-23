  • 19°C
香港時間 : 20211023日 (六) 02:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

洪水橋#LYOS 首批至少69伙 下周開價及示位

置業家居 2021/10/23

分享：

長實洪水橋新盤#LYOS樓書已上載，下周開放示範單位及價單，首批單位不少於69伙，關鍵日期為2023年9月30日。

長實高級營業經理楊桂玲介紹，#LYOS前庭花園戶分布在住宅大樓地下，單位實用面積由

...

欄名 : 新盤速遞

最新專欄文章 更多

天水圍Wetland Seasons Bay第2期 已批預售 涉388伙 擬下月登場
今日
天水圍Wetland Seasons Bay第2期 已批預售 涉388伙 擬下月登場
屯門OMA OMA 收樓在即 4.5萬呎會所設施率先曝光
今日
屯門OMA OMA 收樓在即 4.5萬呎會所設施率先曝光
堅尼地城KENNEDY 38 已上樓書 最細面積207呎 部署下月開售
今日
堅尼地城KENNEDY 38 已上樓書 最細面積207呎 部署下月開售
皇第4,078呎複式大宅 盡顯日式禪意
2021/10/16
皇第4,078呎複式大宅 盡顯日式禪意
洪水橋#LYOS提供341伙 最快下周上樓書
2021/10/16
洪水橋#LYOS提供341伙 最快下周上樓書
一手市場

上一篇文章

天水圍Wetland Seasons Bay第2期 已批預售 涉388伙 擬下月登場

下一篇文章

逸瓏灣8約56伙放租 2房$1.65萬起
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？