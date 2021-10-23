洪水橋#LYOS 首批至少69伙 下周開價及示位 置業家居 2021/10/23 分享： 長實洪水橋新盤#LYOS樓書已上載，下周開放示範單位及價單，首批單位不少於69伙，關鍵日期為2023年9月30日。 長實高級營業經理楊桂玲介紹，#LYOS前庭花園戶分布在住宅大樓地下，單位實用面積由 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 天水圍Wetland Seasons Bay第2期 已批預售 涉388伙 擬下月登場 今日 天水圍Wetland Seasons Bay第2期 已批預售 涉388伙 擬下月登場 屯門OMA OMA 收樓在即 4.5萬呎會所設施率先曝光 今日 屯門OMA OMA 收樓在即 4.5萬呎會所設施率先曝光 堅尼地城KENNEDY 38 已上樓書 最細面積207呎 部署下月開售 今日 堅尼地城KENNEDY 38 已上樓書 最細面積207呎 部署下月開售 皇第4,078呎複式大宅 盡顯日式禪意 2021/10/16 皇第4,078呎複式大宅 盡顯日式禪意 洪水橋#LYOS提供341伙 最快下周上樓書 2021/10/16 洪水橋#LYOS提供341伙 最快下周上樓書 一手市場