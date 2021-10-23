逸瓏灣8享園池景 置業家居 2021/10/23 分享： 【直擊放租單位】 單位：3B座低層B室 實用面積：698平方呎 間隔：3房1套 叫租：$22,500（實用呎租：$32.2） 單位提供：美聯（94909491） 作者：徐愷婷 責任編輯：郭慧敏 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 逸瓏灣8約56伙放租 2房$1.65萬起 今日 逸瓏灣8約56伙放租 2房$1.65萬起 露台趟門採雙毛條設計 大風雨亦不會漏水【獲92分】 今日 露台趟門採雙毛條設計 大風雨亦不會漏水【獲92分】 Club Mayfair會所設施多元 園林泳池成賣點 今日 Club Mayfair會所設施多元 園林泳池成賣點 你可能感興趣 逸瓏灣8約56伙放租 2房$1.65萬起 今日 01:00 逸瓏灣8約56伙放租 2房$1.65萬起 露台趟門採雙毛條設計 大風雨亦不會漏水【獲92分】 今日 01:00 露台趟門採雙毛條設計 大風雨亦不會漏水【獲92分】 Club Mayfair會所設施多元 園林泳池成賣點 今日 01:00 Club Mayfair會所設施多元 園林泳池成賣點 最新專欄文章 更多 逸瓏灣8約56伙放租 2房$1.65萬起 今日 逸瓏灣8約56伙放租 2房$1.65萬起 Club Mayfair會所設施多元 園林泳池成賣點 今日 Club Mayfair會所設施多元 園林泳池成賣點 露台趟門採雙毛條設計 大風雨亦不會漏水【獲92分】 今日 露台趟門採雙毛條設計 大風雨亦不會漏水【獲92分】 嘉匯遠眺海景 2021/10/16 嘉匯遠眺海景 嘉匯向南光猛 2021/10/16 嘉匯向南光猛 逸瓏灣8