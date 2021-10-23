露台趟門採雙毛條設計 大風雨亦不會漏水【獲92分】 置業家居 2021/10/23 分享： 【3A座高層F室，494平方呎，2房】日前本刊跟隨工程監督師鍾智剛（鍾Sir）驗收逸瓏灣8的3A座高層F室，實用面積494平方呎，屬2房間隔。這個逸瓏灣8單位的露台趟門無用膠邊，反而用毛條，防水功能有 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 逸瓏灣8約56伙放租 2房$1.65萬起 今日 逸瓏灣8約56伙放租 2房$1.65萬起 逸瓏灣8享園池景 今日 逸瓏灣8享園池景 Club Mayfair會所設施多元 園林泳池成賣點 今日 Club Mayfair會所設施多元 園林泳池成賣點 你可能感興趣 逸瓏灣8約56伙放租 2房$1.65萬起 今日 01:00 逸瓏灣8約56伙放租 2房$1.65萬起 逸瓏灣8享園池景 今日 01:00 逸瓏灣8享園池景 Club Mayfair會所設施多元 園林泳池成賣點 今日 01:00 Club Mayfair會所設施多元 園林泳池成賣點 最新專欄文章 更多 逸瓏灣8約56伙放租 2房$1.65萬起 今日 逸瓏灣8約56伙放租 2房$1.65萬起 Club Mayfair會所設施多元 園林泳池成賣點 今日 Club Mayfair會所設施多元 園林泳池成賣點 逸瓏灣8享園池景 今日 逸瓏灣8享園池景 嘉匯遠眺海景 2021/10/16 嘉匯遠眺海景 嘉匯向南光猛 2021/10/16 嘉匯向南光猛 驗樓