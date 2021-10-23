露台趟門採雙毛條設計 大風雨亦不會漏水【獲92分】

【3A座高層F室，494平方呎，2房】日前本刊跟隨工程監督師鍾智剛（鍾Sir）驗收逸瓏灣8的3A座高層F室，實用面積494平方呎，屬2房間隔。這個逸瓏灣8單位的露台趟門無用膠邊，反而用毛條，防水功能有

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