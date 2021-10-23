Club Mayfair會所設施多元 園林泳池成賣點 置業家居 2021/10/23 分享： 【會所全面睇】逸瓏灣8住客會所Club Mayfair，會所總面積3.6萬平方呎，設施包括室內外泳池、STEM Workshop及燒烤場等，設施多元，動靜皆宜。 根據逸瓏灣8樓書顯示，住客會所Club ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 逸瓏灣8約56伙放租 2房$1.65萬起 今日 逸瓏灣8約56伙放租 2房$1.65萬起 逸瓏灣8享園池景 今日 逸瓏灣8享園池景 露台趟門採雙毛條設計 大風雨亦不會漏水【獲92分】 今日 露台趟門採雙毛條設計 大風雨亦不會漏水【獲92分】 你可能感興趣 逸瓏灣8約56伙放租 2房$1.65萬起 今日 01:00 逸瓏灣8約56伙放租 2房$1.65萬起 逸瓏灣8享園池景 今日 01:00 逸瓏灣8享園池景 露台趟門採雙毛條設計 大風雨亦不會漏水【獲92分】 今日 01:00 露台趟門採雙毛條設計 大風雨亦不會漏水【獲92分】 最新專欄文章 更多 逸瓏灣8約56伙放租 2房$1.65萬起 今日 逸瓏灣8約56伙放租 2房$1.65萬起 露台趟門採雙毛條設計 大風雨亦不會漏水【獲92分】 今日 露台趟門採雙毛條設計 大風雨亦不會漏水【獲92分】 逸瓏灣8享園池景 今日 逸瓏灣8享園池景 嘉匯遠眺海景 2021/10/16 嘉匯遠眺海景 嘉匯向南光猛 2021/10/16 嘉匯向南光猛