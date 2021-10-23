Club Mayfair會所設施多元 園林泳池成賣點

【會所全面睇】逸瓏灣8住客會所Club Mayfair，會所總面積3.6萬平方呎，設施包括室內外泳池、STEM Workshop及燒烤場等，設施多元，動靜皆宜。

根據逸瓏灣8樓書顯示，住客會所Club

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