逸瓏灣8約56伙放租 2房$1.65萬起 置業家居 2021/10/23 分享： 繼去年白石角東部新盤嘉熙、海日灣II及朗濤等屋苑入伙後，今年終於輪到逸瓏灣8入伙。區內代理指，屋苑現時約有56個租盤，2房月租最平由$1.65萬起。 逸瓏灣8位置坐落科研路1號，位於科學園旁邊，並剛在9 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 逸瓏灣8享園池景 今日 逸瓏灣8享園池景 露台趟門採雙毛條設計 大風雨亦不會漏水【獲92分】 今日 露台趟門採雙毛條設計 大風雨亦不會漏水【獲92分】 Club Mayfair會所設施多元 園林泳池成賣點 今日 Club Mayfair會所設施多元 園林泳池成賣點 你可能感興趣 逸瓏灣8享園池景 今日 01:00 逸瓏灣8享園池景 露台趟門採雙毛條設計 大風雨亦不會漏水【獲92分】 今日 01:00 露台趟門採雙毛條設計 大風雨亦不會漏水【獲92分】 Club Mayfair會所設施多元 園林泳池成賣點 今日 01:00 Club Mayfair會所設施多元 園林泳池成賣點 最新專欄文章 更多 Club Mayfair會所設施多元 園林泳池成賣點 今日 Club Mayfair會所設施多元 園林泳池成賣點 露台趟門採雙毛條設計 大風雨亦不會漏水【獲92分】 今日 露台趟門採雙毛條設計 大風雨亦不會漏水【獲92分】 逸瓏灣8享園池景 今日 逸瓏灣8享園池景 嘉匯遠眺海景 2021/10/16 嘉匯遠眺海景 嘉匯向南光猛 2021/10/16 嘉匯向南光猛 施政報告 逸瓏灣8 白石角