逸瓏灣8約56伙放租 2房$1.65萬起

繼去年白石角東部新盤嘉熙、海日灣II及朗濤等屋苑入伙後，今年終於輪到逸瓏灣8入伙。區內代理指，屋苑現時約有56個租盤，2房月租最平由$1.65萬起。

逸瓏灣8位置坐落科研路1號，位於科學園旁邊，並剛在9

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