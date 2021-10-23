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逸瓏灣8約56伙放租 2房$1.65萬起

置業家居 2021/10/23

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繼去年白石角東部新盤嘉熙、海日灣II及朗濤等屋苑入伙後，今年終於輪到逸瓏灣8入伙。區內代理指，屋苑現時約有56個租盤，2房月租最平由$1.65萬起。

逸瓏灣8位置坐落科研路1號，位於科學園旁邊，並剛在9

...

欄名 : 樓市熱話

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